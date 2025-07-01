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Головна Економіка В Україні хочуть підняти мінімальну зарплату — скільки пропонують

В Україні хочуть підняти мінімальну зарплату — скільки пропонують

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 17:20
В Україні хочуть підвищити мінімальну зарплату — на скільки і коли може зрости
Гроші в руках. Фото: УНІАН

В Україні планують підвищити мінімальну заробітну плату протягом 2026-2028 років. У проєкті Бюджетної декларації Кабінет Міністрів запропонував збільшити розмір МЗП на 688 грн з 1 січня 2026 року.

Про це йдеться в постанові уряду від 27 червня 2025 року № 774.

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На скільки може зрости мінімальна зарплата

Проєкт Бюджетної декларації на 2026-2028 роки містить пропозицію поетапного підняття розміру мінімальної зарплати. Станом на 2025-й показник заморожений на рівні 8 000 грн/міс. У разі ухвалення проєкту передбачається врахування таких показників МЗП під час формування видаткової частини державного бюджету:

  • з 1 січня 2026 року — 8 688 грн;
  • з 1 січня 2027 року — 9 374 грн;
  • з 1 січня 2028 року — 10 059 грн.

Також хочуть змінити показники посадового окладу для працівників І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

  • з 1 січня 2026 року — 3 470 грн;
  • з 1 січня 2027 року — 3 744 грн;
  • з 1 січня 2028 року — 4 018 грн.

У 2025 році при розрахунку зарплати працівників бюджетної сфери використовують посадовий оклад, який залишився на рівні минулого року — 3 195 грн.

Нагадаємо, в Бюджетній декларації на 2025-2027 роки, запропонованій урядом у 2024 році, Кабінет Міністрів планував заморозити показник мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму. Використовуючи ці суми, в Україні обчислюють різноманітні соціальні виплати.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, близько 80% українців, шукаючи роботу, вказують у резюме готовність працювати за менш ніж 20 000 грн/міс. Однак половина опитаних уточнила, що хочуть заробляти стільки за неповний робочий день.

Також ми писали, що середня зарплата в центральних органах влади зросла на 15,5% і досягла 58,8 тис. грн у травні 2025 року. Найвищі оклади мають працівники НКРЕКП (114 тис. грн) і НАЗК (91,3 тис. грн).

Кабінет міністрів гроші мінімальна зарплата фінанси зарплатня
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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