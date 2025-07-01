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Главная Экономика В Украине хотят поднять минимальную зарплату — сколько предлагают

В Украине хотят поднять минимальную зарплату — сколько предлагают

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 17:20
В Украине хотят поднять минимальную зарплату — на сколько и когда может вырасти
Деньги в руках. Фото: УНИАН

В Украине планируют повысить минимальную заработную плату в течение 2026-2028 годов. В проекте Бюджетной декларации Кабинет Министров предложил увеличить размер МЗП на 688 грн с 1 января 2026 года.

Об этом говорится в постановлении правительства от 27 июня 2025 года № 774.

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На сколько может вырасти минимальная зарплата

Проект Бюджетной декларации на 2026-2028 годы включает в себя предложение поэтапного поднятия размера минимальной зарплаты. По состоянию на 2025-й показатель заморожен на уровне 8 000 грн/мес. При принятии проекта предполагается учет таких показателей МЗП при формировании расходной части государственного бюджета:

  • с 1 января 2026 года — 8 688 грн;
  • с 1 января 2027 года — 9 374 грн;
  • с 1 января 2028 года — 10 059 грн.

Также хотят изменить показатели должностного оклада для работников I тарифного разряда Единой тарифной сетки:

  • с 1 января 2026 года — 3 470 грн;
  • с 1 января 2027 года — 3 744 грн;
  • с 1 января 2028 года — 4 018 грн.

В 2025 году при расчете зарплаты сотрудников бюджетной сферы используют должностной оклад, оставшийся на уровне прошлого года — 3 195 грн.

Напомним, в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы, предложенной правительством в 2024 году, Кабинет Министров планировал заморозить показатель минимальной заработной платы и прожиточного минимума. Используя эти суммы, в Украине исчисляются различные социальные выплаты.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, около 80% украинцев, ища работу, указывают в резюме готовность работать за менее чем 20 000 грн/мес. Однако половина опрошенных уточнила, что хотят зарабатывать столько за неполный рабочий день.

Также мы писали, что средняя зарплата в центральных органах власти выросла на 15,5% и достигла 58,8 тыс. грн в мае 2025 года. Самые высокие оклады имеют сотрудники НКРЭКУ (114 тыс. грн) и НАПК (91,3 тыс. грн).

Кабинет министров деньги минимальная зарплата финансы зарплата
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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