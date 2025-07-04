Доходы в Польше 2025 — сколько должна зарабатывать пара, чтобы считаться богатой

Польская валюта. Фото: Pexels

Живя в Польше, не обязательно зарабатывать десятки тысяч злотых, чтобы считаться богатыми. Для одинокого человека средний уровень дохода немного меньше, чем для пары или полноценной семьи.

Об этом говорится в исследовании Business Insider Polska.

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Кто принадлежит к классу богачей в Польше

Суммы отличаются в зависимости от места жительства. Эксперты определили порог богатства, используя методику коллег из Немецкого экономического института в Кельне. Там развеяли неопределенность в вопросе принадлежности к классу богатых людей с помощью показателя прибыли в процентах от медианного чистого дохода домохозяйства, скорректированного на потребности.

Дабы выйти за пределы среднего класса, нужно получать в месяц более 250% местной медианной зарплаты. Проанализировав данные во всех гминах Польши за октябрь 2024 года, удалось рассчитать минимальные суммы для различных категорий:

одинокий человек — от 12 500 злотых/мес. (145 000 грн);

пара — от 18 700 злотых/мес. (217 000 грн);

семья с одним ребенком — от 22 500 злотых/мес. (261 000 грн);

семья с четырьмя детьми — от 33 700 злотых/мес. (390 000 грн).

Это суммы нетто, которые выдают работникам "на руки", то есть после вычета обязательных налогов и сборов. Нужно учесть, что средние зарплаты не одинаковы в регионах Польши. Например, в некоторых гминах одинокому человеку достаточно иметь около 9 000 злотых чистого дохода в месяц, дабы считаться богатым. Зато в Варшаве этого будет мало.

Что интересно, большая разница в заработках фиксируется даже на расстоянии нескольких десятков километров. В Видееве Любуского воеводства богатыми становятся сотрудники с зарплатой 9 700 злотых, а в Нижней Силезии такой суммы не хватит на пребывание в когорте высшего среднего класса.

Авторы исследования констатировали: понятие богатства очень относительное. Нужно учитывать место жительства, постоянные расходы человека, даже покупательную способность.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Кабинет министров в проекте Бюджетной декларации предложил увеличить размер минимальной зарплаты в Украине в течение 2026-2028 годов. Но, учитывая темпы инфляции, реального поднятия показателя не произойдет.

Также мы писали, сколько нужно зарабатывать в Украине, чтобы комфортно жить. Некоторые киевляне считают, что для достаточного уровня жизни следует получать около 2 000 долларов в месяц. В других областях ориентировочные суммы немного меньше.