Мінімальна зарплата в Україні — чи можуть підвищити до 2028 року та які нюанси треба врахувати

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Кабінет міністрів України у проєкті Бюджетної декларації запропонував збільшити розмір мінімальної заробітної плати на період з 2026 року до 2028 року.

Новини.LIVE розбиралися, за рахунок чого відбудеться підвищення і чи вистачить коштів у бюджеті для цього.

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Реального підвищення мінімальної зарплати не буде?

Зазначимо, у нинішньому році рівень мінімальної заробітної плати складає 8 000 грн на місяць. Адже Кабінет міністрів у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки пропонував заморозити показник мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

Попри те, що у новій Бюджетній декларації на 2026-2028 роки збільшення розміру мінімальної заробітної заплановано на суму приблизно 685 гривень, реального її збільшення, через інфляцію, не відбудеться. Про це у коментарі Новини.LIVE заявив виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

"Підвищення прожиткового мінімуму заплановано виключно на спрогнозовану інфляцію. Тому реального зростання не буде, а номінально буде повністю профінансоване з доходів бюджету, які інфляційно зростуть", — зазначив експерт.

Чи підійматимуть розмір податків для підвищення соціальних виплат?

Для того, щоб цього не відбулося, урядовці розраховуватимуть на інфляційний ефект, вважає голова Комітету економістів України Андрій Новак.

"Для того, щоб забезпечити зростання мінімальної заробітної плати й не підіймати при цьому податки, можна розраховувати лише на інфляційний ефект. Тобто лише через інфляцію, відповідно, відбувається збільшення надходження від податків, акцизів, зборів, мит. І через такий інфляційний ефект уряд у будь-який час, навіть під час війни, має можливість частину цього інфляційного ефекту спрямувати на підвищення цих соціальних платежів. Зокрема, на підняття розміру прожиткового мінімуму і мінімальних зарплат", — пояснив економіст журналісту Новини.LIVE.

Водночас інвестиційний банкір Сергій Фурса вважає, що станом на зараз питання підвищення мінімальної заробітної плати є більше декларативною історією від Кабміну:

"Нині це все більше схоже на декларативну історію. Тим паче, що гроші на це дійсно потрібні. Та де їх взяти — поки незрозуміло. У рамках індексації, звичайно, повинні підійматися соціальні стандарти".

Як зазначив Сергій Фурса, наразі говорити про те, що для цього будуть підійматися податки чи шукатимуться джерела для фінансування видатків держбюджету — поки зарано.

Нагадаємо, найменший гарантований рівень оплати праці, встановлений державою, називають в Україні "мінімалкою". Цей показник не може бути нижчим за прожитковий мінімум для працездатного населення. Також ми писали про те, які суми отримають працівники з мінімальною зарплатою у 2025 році.