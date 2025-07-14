Новые барьеры на польской границе — какие изменения государство готовит для украинцев

Люди проходят паспортный контроль. Фото: УНИАН

Ежедневно тысячи украинцев пересекают польскую границу. Однако страна готовится изменить условия въезда для иностранцев, в том числе и для граждан Украины.

О том, почему Польша создает систему барьеров на украинской границе и как могут измениться условия въезда иностранцев в страну в 2025 году, рассказали на информационном портале "inPoland".

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Как изменятся условия въезда в Польшу

В польских аэропортах завершили все приготовления к запуску новой европейской системы въезда/выезда (EES), которая автоматизирует проверку путешественников. Эта система создана для того, чтобы улучшить безопасность и упростить легальное пересечение границы в страны Шенгенской зоны.

Польша стала одним из первых государств, которое полностью готово к работе по новым правилам — осталось дождаться запуска системы в других странах ЕС.

EES позволит быстрее проходить пограничный контроль и уменьшит риск подделки документов. Запуск системы несколько раз откладывали, но теперь ожидается, что она заработает в октябре этого года.

Почему на границе с Украиной устанавливают дополнительные барьеры

Польша также усиливает охрану границы с Украиной. В Подкарпатском и Люблинском воеводствах установят новые электронные системы безопасности общей протяженностью 535 км. Речь идет о:

видеокамерах;

тепловизорах;

специальных пунктах мониторинга.

Часть оборудования уже установлена — более 300 опор для камер, около 400 тепловизионных и дневно-ночных устройств наблюдения, а также центр мониторинга в Перемышле. Системы уже работают на отдельных участках границы.

Почему Польша вернула временный контроль на границах с другими странами ЕС

С 7 июля Польша временно вернула пограничный контроль на границе с Германией и Литвой. Проверки продлятся как минимум до 5 августа. Основная цель — борьба с нелегальной миграцией.

На границе с Германией проверки ведутся в 52 местах, а с Литвой — в 13. Это не постоянные пункты со шлагбаумами, а выборочные проверки. Особое внимание уделяют микроавтобусам и авто с тонированными окнами. При остановке пограничники проверяют документы и багаж.

В пограничной службе также напоминают, что незаконное пересечение границы карается штрафом 500 злотых (около 5 734, грн), а за серьезные нарушения — даже заключением до 3 лет.

Ранее мы писали, что Польша продолжает оставаться одной из самых привлекательных стран для украинцев, которые выезжают из-за войны. Многие наши граждане нашли здесь работу и получают зарплату.

Также мы рассказывали, что получение гражданства другого государства — это сложный и длительный процесс. Польское законодательство предлагает несколько путей для получения гражданства.