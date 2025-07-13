Нові правила в автобусах — що змінилось для пасажирів у липні 2025

Люди виходять з автобуса. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Автобуси залишаються популярним видом транспорту, яким щодня користуються тисячі українців. Подорожуючи ними, пасажири повинні дотримуватись встановлених правил, які нещодавно було доповнено.

Про те, що змінилось для пасажирів автобусів у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Для кого запровадили нові правила

З 7 липня в Україні почали діяти нові єдині правила перевезення домашніх тварин у міжміському та міжнародному автобусному сполученні. Кабінет Міністрів затвердив ці вимоги, і тепер вони обов’язкові для всіх перевізників, які працюють на таких маршрутах.

Зміни внесли до Постанови №176 за ініціативи Міністерства розвитку громад і територій спільно з організацією UAnimals. У міністерстві пояснили, що нові правила мають зробити перевезення більш зручним для пасажирів, безпечним для тварин і зрозумілим для водіїв.

"До цього часу ми мали нечіткі й неоднозначні норми, які визначали, як саме перевозити тварин у міжміських та міжнародних автобусах. Це створювало плутанину для пасажирів, водіїв і перевізників. Нові правила – це крок до безпечнішого, передбачуваного та гуманного транспорту", — розповів заступник міністра Сергій Деркач.

Яких вимог тепер потрібно дотримуватись пасажирам

Тепер кожна тварина обов’язково повинна мати ветеринарний документ, що підтверджує стан її здоров’я. Окрім того:

Для тварин вагою до 10 кг (наприклад, коти, собаки дрібних порід, гризуни, декоративні птахи) — їх можна перевозити в контейнерах, клітках або спеціальних сумках з абсорбуючим дном. Таку тварину можна тримати на руках, під сидінням або на окремому місці, якщо за нього придбано квиток. Для собак вагою від 10 до 45 кг — вони повинні бути в наморднику та на повідці. Пасажир повинен викупити всі сусідні місця в одному ряду, а собака має сидіти не на кріслі, а лежати на підлозі на підстилці. В салоні дозволяється лише одна така тварина (або дві — якщо з одним власником). Для собак понад 45 кг — їх можна перевозити тільки за спеціальних умов, які визначає перевізник, і лише в спеціально пристосованих автобусах. Собаки-поводирі людей з інвалідністю перевозяться безплатно, без додаткових квитків. Вони мають бути в наморднику, на короткому повідці та знаходитися поруч із власником.

Нові правила покликані зробити поїздки комфортнішими для всіх — і для людей, і для їхніх улюбленців. Тож перед подорожжю з твариною, слід подбати про всі формальності, аби не порушити чинні норми.

Раніше ми писали, що в Україні неодноразово фіксують, як домашніх улюбленців залишають у закритих авто під палючим сонцем. Такі дії кваліфікуються як жорстоке поводження з тваринами.

Також ми розповідали, що автобус — один з ключових способів дістатися з України до сусідніх країн. Проте іноді пасажирам можуть відмовити у посадці. Перевізники зазначають, що такі випадки трапляються рідко й мають чітко визначені, законні підстави.