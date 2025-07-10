Пільговий проїзд в транспорті — де у пенсіонерів можуть вимагати оплату

Жінка похилого віку заходить в тролейбус. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Україна надає пенсіонерам низку соціальних переваг, які полегшують їхнє повсякденне життя та допомагають зекономити кошти. Зокрема, пільги поширюються на користування громадським транспортом, але не на всі його види.

Про те, в якому транспорті людям похилого віку доведеться оплачувати проїзд в липні 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Де пенсіонери можуть їздити безплатно

Згідно з постановою Кабміну від 17 травня 1993 року, люди пенсійного віку мають право безплатно користуватися транспортом загального користування. Це стосується:

трамваїв;

тролейбусів;

міських автобусів;

приміських електричок (з 2025 року — по всій країні, незалежно від прописки).

Щоб скористатися пільгою, потрібно показати пенсійне посвідчення. У транспорті з електронною системою контролю потрібно мати пільговий електронний квиток — він видається безплатно.

Де за проїзд доведеться платити

Пільга не поширюється на такі види транспорту:

таксі;

міжміські поїзди;

електрички, що курсують на великі відстані.

Що стосується маршрутних таксі в межах населених пунктів, то умови проїзду для пенсіонерів встановлюють місцеві ради. Інформацію про пільги можна дізнатися безпосередньо в салоні маршрутки або на сайтах міських і сільських рад.

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Також ми розповідали, що втрата рідної людини — це не лише глибокий душевний біль, а й суттєві витрати. У 2025 році держава передбачила фінансову допомогу на поховання для окремих категорій громадян.