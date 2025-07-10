Допомога на поховання — скільки компенсують родичам померлих українців у 2025

Гроші в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Смерть близької людини — це непоправна втрата і велике горе. А ще — значні фінансові витрати. У 2025 році держава виплачує деяким українцям допомогу на поховання. Проте не всі заявники зможуть отримати кошти.

Сайт Новини.LIVE розповідає, хто має право на виплату і яка сума підтримки у 2025 році.

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Розмір допомоги на поховання

Отримати кошти можуть родичі померлого працівника підприємства, який не був пенсіонером. Для цього треба звернутися безпосередньо до роботодавця за основним місцем працевлаштування. Сума грошової підтримки (за рахунок Пенсійного фонду) становить 4 100 грн у 2025 році.

Допомога надається у разі смерті застрахованої особи або членів родини, які повністю перебували на її утриманні:

дружини (чоловіка);

дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18 років або старших, якщо вони стали особами з інвалідністю до 18 років;

батька, матері;

діда, бабки за прямою лінією спорідненості.

Якщо померла особа була пенсіонером, то звертатися за коштами потрібно одразу в ПФУ. За законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", розмір фінансової підтримки не може бути меншим за дві місячні пенсії, отримувані людиною за життя. Для військових пенсіонерів компенсація становить три пенсії, але не менше 13 420 грн.

Документи для оформлення

Родичам потрібно звернутися в територіальне відділення Пенсійного фонду з пакетом документів, а саме:

заявою;

паспортом та ідентифікаційним кодом;

свідоцтвом про смерть або витягом з реєстру актів цивільного стану.

Важлива умова для призначення допомоги на поховання — заявку треба подати не пізніше шести місяців з дати смерті застрахованої особи або члена її родини. Плюс зауважимо, що з виплати не утримують податок на доходи фізичних осіб, військовий збір і єдиний соціальний внесок

Нагадаємо, у 2025 році змінили правила надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Зокрема вимога щодо врахування середньомісячного загального доходу тепер поширюється на всіх громадян, окрім УБД, осіб з інвалідністю внаслідок війни тощо.

Також ми писали, що деякі українці мають право на безплатний відпочинок та оздоровлення. Йдеться про УБД, осіб з інвалідністю з дитинства, учасників війни, членів родин загиблих захисників та ін. Плюс можна отримати грошову компенсацію.