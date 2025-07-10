Помощь на погребение — сколько компенсируют родственникам умерших украинцев в 2025

Деньги в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Смерть близкого человека — это невосполнимая утрата и большое горе. А еще — значительные финансовые затраты. В 2025 году государство выплачивает некоторым украинцам помощь на погребение. Однако не все заявители смогут получить средства.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кто имеет право на выплату и какая сумма поддержки в 2025 году.

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Размер помощи на погребение

Получить деньги могут родственники умершего сотрудника предприятия, который не был пенсионером. Для этого надо обратиться непосредственно к работодателю по основному месту трудоустройства. Сумма денежной поддержки (за счет Пенсионного фонда) составляет 4 100 грн в 2025 году.

Помощь предоставляется в случае смерти застрахованного человека или членов семьи, которые полностью находились на его содержании:

жены (мужа);

детей, братьев, сестер и внуков, не достигших 18 лет или старших, если они стали лицами с инвалидностью до 18 лет;

отца, матери;

деда, бабушки по прямой линии родства.

Если умерший был пенсионером, то обращаться за средствами нужно сразу в ПФУ. По закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", размер финансовой поддержки не может быть меньше двух месячных пенсий, получаемых человеком при жизни. Для военных пенсионеров компенсация составляет три пенсии, но не менее 13 420 грн.

Документы для оформления

Родственникам нужно обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда с пакетом документов, а именно:

заявлением;

паспортом и идентификационным кодом;

свидетельством о смерти или выпиской из реестра актов гражданского состояния.

Важное условие для назначения пособия на погребение — заявку надо подать не позднее шести месяцев с даты смерти застрахованного человека или члена его семьи. Плюс отметим, что с выплаты не удерживают налог на доходы физических лиц, военный сбор и единый социальный взнос

Напомним, в 2025 году изменили правила предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. В частности требование по учету среднемесячного общего дохода теперь распространяется на всех граждан, кроме УБД, лиц с инвалидностью вследствие войны и др.

Также мы писали, что некоторые украинцы имеют право на бесплатный отдых и оздоровление. Речь идет об УБД, лицах с инвалидностью с детства, участниках войны, членах семей погибших защитников и др. Плюс можно получить денежную компенсацию.