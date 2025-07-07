Мінімальні та середні пенсії в Україні — Гетманцев назвав справедливі суми

Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні пенсії мають бути такими, щоб забезпечити гідне життя людям похилого віку та водночас мотивувати молодь чесно сплачувати податки.

На цьому наголосив голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю ведучій Вечір.LIVE Насті Рейн.

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Якими повинні бути пенсії в Україні

За його словами, багато років поспіль в Україні заморожуються соціальні стандарти, зокрема прожитковий мінімум. Це призводить до того, що пенсіонери змушені виживати, а не жити.

"Я вважаю, що мінімальною пенсією повинна бути пенсія в розмірі 4 000 грн сьогодні. І відповідно, якщо говорити про пенсію середню, то вона повинна бути десь в районі 12 000–13 000", — переконаний Данило Гетманцев.

Однак він додав, що наразі така середня пенсія для держави — непосильна. Проте мінімальну пенсію у 4 тисячі гривень, на думку політика, забезпечити можливо — і для цього є відповідні резерви.

"Ми повинні чесно почати говорити з людьми про соціальні стандарти — це очевидні речі", — наголосив Гетманцев.

Який розмір мінімальної пенсії у 2025 році

Останній раз розмір пенсій в Україні було переглянуто 1 березня 2025 року. З того моменту жодних нових підвищень не відбувалося, і найближчим часом вони не передбачаються.

Як повідомляє Пенсійний фонд у Тернопільській області, мінімальні суми пенсій для осіб з повним стажем на сьогодні виглядають наступним чином:

3 758 грн — для громадян віком від 65 років, які не працюють і мають повний страховий стаж: не менше 30 років для жінок і 35 років для чоловіків;

3 758 грн — для людей, яким виповнилось 80 років, якщо вони мають щонайменше 20 років стажу (жінки) або 25 років (чоловіки);

3 613 грн — для пенсіонерів у віці від 70 до 80 років із повним трудовим стажем;

3 323 грн — для осіб до 70 років, які мають повний стаж, а також для пенсіонерів з інвалідністю І групи;

3 038 грн — для інших непрацюючих пенсіонерів, незалежно від віку чи кількості відпрацьованих років.

Водночас варто пам’ятати, що найменша можлива пенсія не може бути нижчою за 2 361 грн, що відповідає встановленому прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб.

Раніше ми писали, що пенсійна система в Україні викликає чимало обурення серед населення. У той час як судді, прокурори, держслужбовці та силовики щомісяця отримують десятки, а подекуди й сотні тисяч гривень, більшість пенсіонерів змушені жити на 5–6 тисяч.

Також ми розповідали, що санаторне лікування нині дороге, тож дозволити його собі можуть не всі. Однак для окремих категорій пенсіонерів держава надає можливість безплатного оздоровлення.