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Главная Экономика Пенсионные выплаты в 2025 — Гетманцев назвал справедливые суммы

Пенсионные выплаты в 2025 — Гетманцев назвал справедливые суммы

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 05:45
Минимальные и средние пенсии в Украине — Гетманцев назвал справедливые суммы
Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине пенсии должны быть такими, чтобы обеспечить достойную жизнь пожилым людям и одновременно мотивировать молодежь честно платить налоги.

Об этом заявил председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью ведущей Вечір.LIVE Насте Рейн.

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Какими должны быть пенсии в Украине

По его словам, много лет подряд в Украине замораживаются социальные стандарты, в частности прожиточный минимум. Это приводит к тому, что пенсионеры вынуждены выживать, а не жить.

"Я считаю, что минимальной пенсией должна быть пенсия в размере 4 000 грн сегодня. И соответственно, если говорить о пенсии средней, то она должна быть где-то в районе 12 000-13 000", — убежден Даниил Гетманцев.

Однако он добавил, что сейчас такая средняя пенсия для государства — непосильная. Однако минимальную пенсию в 4 тысячи гривен, по мнению политика, обеспечить возможно — и для этого есть соответствующие резервы.

"Мы должны честно начать говорить с людьми о социальных стандартах — это очевидные вещи", — подчеркнул Гетманцев.

Какой размер минимальной пенсии в 2025 году

Последний раз размер пенсий в Украине был пересмотрен 1 марта 2025 года. С того момента никаких новых повышений не происходило, и в ближайшее время они не предвидятся.

Как сообщает Пенсионный фонд в Тернопольской области, минимальные суммы пенсий для лиц с полным стажем на сегодня выглядят следующим образом:

  • 3 758 грн — для граждан в возрасте от 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж: не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин;
  • 3 758 грн — для людей, которым исполнилось 80 лет, если они имеют не менее 20 лет стажа (женщины) или 25 лет (мужчины);
  • 3 613 грн — для пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет с полным трудовым стажем;
  • 3 323 грн — для лиц до 70 лет, имеющих полный стаж, а также для пенсионеров с инвалидностью І группы;
  • 3 038 грн — для других неработающих пенсионеров, независимо от возраста или количества отработанных лет.

В то же время стоит помнить, что наименьшая возможная пенсия не может быть ниже 2 361 грн, что соответствует установленному прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц.

Ранее мы писали, что пенсионная система в Украине вызывает немало возмущения среди населения. В то время как судьи, прокуроры, госслужащие и силовики ежемесячно получают десятки, а иногда и сотни тысяч гривен, большинство пенсионеров вынуждены жить на 5-6 тысяч.

Также мы рассказывали, что санаторное лечение сейчас дорогое, поэтому позволить его себе могут не все. Однако для отдельных категорий пенсионеров государство предоставляет возможность бесплатного оздоровления.

выплаты пенсии Даниил Гетманцев деньги пенсионеры
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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