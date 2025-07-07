Минимальные и средние пенсии в Украине — Гетманцев назвал справедливые суммы

Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине пенсии должны быть такими, чтобы обеспечить достойную жизнь пожилым людям и одновременно мотивировать молодежь честно платить налоги.

Об этом заявил председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью ведущей Вечір.LIVE Насте Рейн.

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Какими должны быть пенсии в Украине

По его словам, много лет подряд в Украине замораживаются социальные стандарты, в частности прожиточный минимум. Это приводит к тому, что пенсионеры вынуждены выживать, а не жить.

"Я считаю, что минимальной пенсией должна быть пенсия в размере 4 000 грн сегодня. И соответственно, если говорить о пенсии средней, то она должна быть где-то в районе 12 000-13 000", — убежден Даниил Гетманцев.

Однако он добавил, что сейчас такая средняя пенсия для государства — непосильная. Однако минимальную пенсию в 4 тысячи гривен, по мнению политика, обеспечить возможно — и для этого есть соответствующие резервы.

"Мы должны честно начать говорить с людьми о социальных стандартах — это очевидные вещи", — подчеркнул Гетманцев.

Какой размер минимальной пенсии в 2025 году

Последний раз размер пенсий в Украине был пересмотрен 1 марта 2025 года. С того момента никаких новых повышений не происходило, и в ближайшее время они не предвидятся.

Как сообщает Пенсионный фонд в Тернопольской области, минимальные суммы пенсий для лиц с полным стажем на сегодня выглядят следующим образом:

3 758 грн — для граждан в возрасте от 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж: не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин;

3 758 грн — для людей, которым исполнилось 80 лет, если они имеют не менее 20 лет стажа (женщины) или 25 лет (мужчины);

3 613 грн — для пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет с полным трудовым стажем;

3 323 грн — для лиц до 70 лет, имеющих полный стаж, а также для пенсионеров с инвалидностью І группы;

3 038 грн — для других неработающих пенсионеров, независимо от возраста или количества отработанных лет.

В то же время стоит помнить, что наименьшая возможная пенсия не может быть ниже 2 361 грн, что соответствует установленному прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц.

Ранее мы писали, что пенсионная система в Украине вызывает немало возмущения среди населения. В то время как судьи, прокуроры, госслужащие и силовики ежемесячно получают десятки, а иногда и сотни тысяч гривен, большинство пенсионеров вынуждены жить на 5-6 тысяч.

Также мы рассказывали, что санаторное лечение сейчас дорогое, поэтому позволить его себе могут не все. Однако для отдельных категорий пенсионеров государство предоставляет возможность бесплатного оздоровления.