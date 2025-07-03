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Головна Економіка Пенсії в Україні — які мінімальні та максимальні суми в липні

Пенсії в Україні — які мінімальні та максимальні суми в липні

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 05:45
Мінімальні та максимальні пенсії у 2025 році — хто і скільки отримає в липні
Жінка тримає гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Для багатьох людей похилого віку навіть невелике підвищення пенсії дуже важливе, адже їхні виплати часто залишаються не надто високими. Тому важливо знати, як формуються мінімальні та максимальні пенсії в Україні і яких змін варто очікувати.

Про те, якими будуть мінімальні та максимальні пенсії в Україні у лині 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Який розмір мінімальної пенсії у 2025 році

Останнє підвищення пенсій відбулося 1 березня 2025 року. З того часу нових змін не було і найближчим часом не планується. За даними Пенсійного фонду Тернопільської області, мінімальні пенсії для людей з повним стажем зараз такі:

  • 3 758 грн — для пенсіонерів від 65 років, які не працюють і мають повний страховий стаж (30 років для жінок, 35 — для чоловіків);
  • 3 758 грн — для пенсіонерів від 80 років з мінімальним стажем 20 років (жінки) та 25 років (чоловіки);
  • 3 613 грн — для пенсіонерів віком від 70 до 80 років із повним стажем;
  • 3 323 грн — для пенсіонерів до 70 років із повним стажем та для людей з інвалідністю І групи;
  • 3 038 грн — для інших непрацюючих пенсіонерів без урахування віку та стажу.

При цьому мінімальна виплата, яку можуть отримувати українці похилого віку, не може бути меншою за 2 361 грн — це розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Хто отримує максимальну пенсію та який її розмір у 2025 році

Щодо максимальних пенсій, то їх отримують лише окремі категорії українців:

  • науковці;
  • депутати;
  • державні службовці;
  • працівники місцевого самоврядування.

Максимальна пенсія не може перевищувати 10-кратний прожитковий мінімум для непрацездатних осіб (наразі — це 2 361 грн), тобто місячна виплата не може бути більшою за 23 610 грн.

Раніше ми писали, що до 2011 року жінки в Україні могли виходити на пенсію у віці 55 років, а чоловіки — у 60 років. Проте з часом пенсійний вік для жінок поступово зріс і починаючи з 2021 року вони мають право виходити на пенсію на тих же умовах, що й чоловіки.

Також ми розповідали, що показник заміщення зарплати пенсійними виплатами є ключовим для оцінки рівня життя літніх людей. Оптимально, щоб розмір пенсії становив не менше 40% від середньої заробітної плати. Однак в Україні цей показник значно нижчий.

виплати пенсії гроші пенсіонери соцвиплати
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
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