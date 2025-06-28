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Головна Економіка Лише 25% пенсії — кому приходить менше грошей у 2025

Лише 25% пенсії — кому приходить менше грошей у 2025

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 05:45
З пенсії утримають 75% — кому надходить лише чверть належної суми виплат
Дві жінки похилого віку сидять на лавці. Фото: УНІАН
Ключові моменти Чому пенсія може надходити не в повному обсязі Які пенсії отримують засуджені

В Україні існують ситуації, коли пенсіонеру виплачують не всю призначену суму. Це передбачено законодавством і стосується лише кількох категорій людей похилого віку.

Про те, у кого та чому можуть утримувати частину пенсії у 2025 році, пояснили в Пенсійному фонді України

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Чому пенсія може надходити не в повному обсязі

Якщо пенсіонер живе у спеціальному закладі (наприклад, інтернаті чи будинку для людей похилого віку), йому виплачують лише 25% від загальної суми пенсії.

У разі, якщо в такого пенсіонера є непрацездатні родичі на утриманні, ще до 50% пенсії може бути спрямовано на їхню підтримку. До таких членів сім'ї відносяться:

  • діти, які навчаються на денній формі — до 23 років;
  • діти до 18 років, а також старші діти, які стали інвалідами до повноліття;
  • чоловік або дружина, а також батьки — якщо вони є людьми з інвалідністю або досягли пенсійного віку;
  • для дітей-сиріт — до 23 років, навіть якщо вони не навчаються.

Щоб частину пенсії передали утриманцям, потрібна заява від пенсіонера або його опікуна, а також документи на підтвердження. Пенсійний фонд перерахує кошти на вказані банківські рахунки або поштою.

Якщо утриманців декілька, між ними порівну ділять 50% пенсії. Частину, що залишилася після виплат, можна за бажанням пенсіонера направити закладу для покращення умов проживання.

Які пенсії отримують засуджені

Громадяни, які відбувають покарання, мають право на пенсію — за віком, через інвалідність чи втрату годувальника. Усі нарахування йдуть на рахунок установи, де вони перебувають.

При цьому не менше 50% пенсії зараховується на особистий рахунок засудженого. Частину пенсії держава може використовувати для покриття витрат на утримання людини у в'язниці (крім їжі, одягу й інших базових потреб).

Раніше ми писали, що у липні деякі категорії українських пенсіонерів отримають підвищені виплати. Це стосується громадян, які досягли пенсійного віку та мають необхідний повний страховий стаж: не менше 30 років для жінок і 35 — для чоловіків.

Також ми розповідали, що громадяни, яких було звільнено з роботи через зміни в умовах або організації виробничого процесу за ініціативою роботодавця, можуть претендувати на достроковий вихід на пенсію. Головне, щоб на момент звільнення їм залишалося не більше 18 місяців до встановленого віку для виходу на пенсію.

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Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
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