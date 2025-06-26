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Головна Економіка Більше грошей для пенсіонерів — у кого зростуть виплати в липні

Більше грошей для пенсіонерів — у кого зростуть виплати в липні

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Дата публікації: 26 червня 2025 05:45
Мінімальні пенсії в Україні — кому та на скільки підвищать виплати в липні
Жінка дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти У кого зросте пенсія в липні Кому ще можуть підвищити виплати

В липні деяким українцям перерахують пенсії. Це стосується тих пенсіонерів, які досягли відповідного віку та мають повний страховий стаж — 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. 

Про те, кому та наскільки підвищать виплати у липні, пояснили в Пенсійному фонді України.

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У кого зросте пенсія в липні

Якщо в липні вам виповнюється 65 років і ви маєте необхідний стаж, ваша мінімальна пенсія має становити не менше 3 758 гривень. Якщо зараз ви отримуєте, скажімо, 3 500 гривень — пенсія має бути підвищена.

Перерахунок здійснюється відповідно до постанови Кабміну №209, яка передбачає нові розміри мінімальних виплат для різних категорій пенсіонерів:

  • 65+ років, повний стаж, не працюють: виплати підвищать з 3 370 грн до 3 758 грн (+388 грн);
  • 80+ років, повний стаж: сума зросте з 3 370 грн до 3 758 грн (+388 грн);
  • 70–80 років, повний стаж: виплати збільшать з 3 240 грн до 3 613 грн (+373 грн);
  • До 70 років, повний стаж або інвалідність I групи: з 2 980 грн до 3 323 грн (+343 грн);
  • Інші непрацюючі пенсіонери: з 2 725 грн до 3 038 грн (+313 грн).

Якщо людині 70+ років, але вона не має повного стажу, доплата розраховується пропорційно до наявного стажу, але виходячи з базової суми — 3 613 грн. Мінімальна пенсія для людей віком 75–80 років зі стажем не менше 25/20 років (чоловіки/жінки) теж не може бути меншою за 3 613 грн.

Кому ще можуть підвищити виплати

Також передбачені щомісячні доплати для людей віком понад 70 років, якщо їхня пенсія менша за 10 340,35 грн:

  • до 300 грн — для 70–75 років;
  • до 456 грн — для віку 75–80 років;
  • до 570 грн — для пенсіонерів 80+ років.

Варто також зазначити, що середня пенсія в Україні наразі становить близько 6 300 гривень. Якщо не враховувати "спеціальні" пенсії (наприклад, суддів чи прокурорів), середній розмір — трохи більше ніж 6 000 грн. Найвищі виплати мають судді — понад 108 тисяч гривень на місяць.

Раніше ми писали, що у березні 2025 року в Україні відбулася чергова індексація пенсій, у результаті якої чимало громадян, зокрема й люди з інвалідністю, отримали збільшення виплат.

Також ми розповідали, що у зв’язку з воєнними подіями багато українців нині мешкають за кордоном. Дехто з них досяг пенсійного віку вже за межами України. У такій ситуації виникає важливе запитання: як можна оформити пенсію, перебуваючи за кордоном.

виплати пенсії гроші пенсіонери Пенсійний Фонд
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
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