Пенсійне забезпечення українців за кордоном — як оформити виплати у 2025

Пенсіонер сидить на лавці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Через війну багато громадян України перебуває за кордоном. Дехто з них отримав право вийти на пенсію перебуваючи уже за межами країни. Однак виникає питання, як оформити виплати та чи обов'язково для цього повертатись в Україну.

Про те, чи можуть люди похилого віку оформити пенсію перебуваючи за кордоном, пояснили в Пенсійному фонді України.

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Умови призначення пенсії у 2025 році

Громадяни України, які через війну змушені були переїхати за межі країни, можуть оформити пенсійні виплати, не повертаючись додому. Процес оформлення можливий у дистанційному режимі за умови наявності необхідних документів.

У 2025 році право на пенсійні виплати мають особи, які досягли визначеного пенсійного віку та мають відповідний страховий стаж:

32 роки – для тих, хто виходить на пенсію у 60 років;

22 роки – для 63 років;

15 років – для 65 років.

Як оформити пенсію за кордоном

Щоб подати заяву на пенсію, потрібно скористатися порталом електронних послуг ПФУ, де оформлення здійснюється онлайн. Для цього необхідно авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), дати згоду на отримання інформації дистанційно, вибрати вид пенсії, заповнити анкету та завантажити копії документів:

паспорта громадянина України;

ідентифікаційного коду (ІПН);

трудової книжки або інших доказів стажу роботи;

додаткових документів за потреби.

Виходить, що українці, які перебувають за кордоном, мають повне право оформити пенсію дистанційно, не повертаючись додому. Головне — мати необхідний страховий стаж, досягти пенсійного віку та подати всі потрібні документи через електронний портал Пенсійного фонду.

Раніше ми писали, що після того, як особі призначають пенсію за віком, їй видається пенсійне посвідчення. Цей документ надає можливість користуватися низкою соціальних переваг.

Також ми розповідали, що пенсіонери в Україні мають право не лише на базові пенсійні виплати, а й на додаткові надбавки та грошові доплати.