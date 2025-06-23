Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоСвятаТехнологіїНерухомістьЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяКіноРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Не потрібно повертатися — як подати на пенсію з-за кордону

Не потрібно повертатися — як подати на пенсію з-за кордону

Ua en ru
Дата публікації: 23 червня 2025 05:45
Пенсійне забезпечення українців за кордоном — як оформити виплати у 2025
Пенсіонер сидить на лавці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Умови призначення пенсії у 2025 році Як оформити пенсію за кордоном

Через війну багато громадян України перебуває за кордоном. Дехто з них отримав право вийти на пенсію перебуваючи уже за межами країни. Однак виникає питання, як оформити виплати та чи обов'язково для цього повертатись в Україну.

Про те, чи можуть люди похилого віку оформити пенсію перебуваючи за кордоном, пояснили в Пенсійному фонді України.

Реклама
Читайте також:

Умови призначення пенсії у 2025 році

Громадяни України, які через війну змушені були переїхати за межі країни, можуть оформити пенсійні виплати, не повертаючись додому. Процес оформлення можливий у дистанційному режимі за умови наявності необхідних документів.

У 2025 році право на пенсійні виплати мають особи, які досягли визначеного пенсійного віку та мають відповідний страховий стаж:

  • 32 роки – для тих, хто виходить на пенсію у 60 років; 
  • 22 роки – для 63 років; 
  • 15 років – для 65 років.

Як оформити пенсію за кордоном

Щоб подати заяву на пенсію, потрібно скористатися порталом електронних послуг ПФУ, де оформлення здійснюється онлайн. Для цього необхідно авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), дати згоду на отримання інформації дистанційно, вибрати вид пенсії, заповнити анкету та завантажити копії документів:

  • паспорта громадянина України;
  • ідентифікаційного коду (ІПН);
  • трудової книжки або інших доказів стажу роботи;
  • додаткових документів за потреби.

Виходить, що українці, які перебувають за кордоном, мають повне право оформити пенсію дистанційно, не повертаючись додому. Головне — мати необхідний страховий стаж, досягти пенсійного віку та подати всі потрібні документи через електронний портал Пенсійного фонду. 

Раніше ми писали, що після того, як особі призначають пенсію за віком, їй видається пенсійне посвідчення. Цей документ надає можливість користуватися низкою соціальних переваг.

Також ми розповідали, що пенсіонери в Україні мають право не лише на базові пенсійні виплати, а й на додаткові надбавки та грошові доплати. 

виплати українці пенсіонери соцвиплати Пенсійний Фонд пенсія
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації