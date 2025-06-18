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Головна Економіка Плюс до пенсії — кому доплачують майже 300 грн щомісяця

Плюс до пенсії — кому доплачують майже 300 грн щомісяця

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Дата публікації: 18 червня 2025 05:45
Додаткові гроші для пенсіонерів — з якою довідкою доплачують майже 300 грн у 2025
Людина дістає гроші з гаманця. Фото: УНІАН
Ключові моменти Який розмір доплати та хто може її отримувати Як оформити надбавку у 2025 році

Люди похилого віку в Україні отримують не лише пенсійні виплати, а й різноманітні доплати та надбавки. Зокрема громадяни, які мають звання "Почесний донор України" або "Почесний донор СРСР", можуть щомісяця отримувати додаткові гроші. 

Про те, скільки доплачують у 2025 році та як оформити надбавку, пояснили в Пенсійному фонді України.

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Який розмір доплати та хто може її отримувати

У червні 2025 року розмір цієї доплати становить 292 гривні — це 10% від прожиткового мінімуму для дорослої особи (2 920 грн). Звання "Почесний донор України" надається тим, хто безплатно здав:

  • 40 максимально дозволених доз крові;
  • 60 доз плазми методом аферезу;
  • 40 доз клітин крові (еритроцити, тромбоцити, лейкоцити) — також методом аферезу.

Після виконання цих умов донор отримує відповідне посвідчення та нагрудний знак. Доплата також передбачена для тих пенсіонерів, хто раніше отримав звання "Почесний донор СРСР".

Як оформити надбавку у 2025 році

Щоб отримувати доплату, потрібно звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду з такими документами:

  • податковий номер (РНОКПП);
  • заява про призначення доплати;
  • паспорт або інший документ, що підтверджує особу;
  • документи, що підтверджують звання почесного донора.

Надбавка призначається з дня звернення і нараховується щомісяця разом з основною пенсією. Вона не оподатковується. Оформити надбавку можна дистанційно — через електронний кабінет на сайті Пенсійного фонду України. 

Раніше ми писали, що в Україні деякі категорії працівників мають можливість зараховувати один рік трудової діяльності в шкідливих чи небезпечних умовах як два роки страхового стажу. Це надає їм перевагу при виході на пенсію.

Також ми розповідали, що рівень доходів громадян України суттєво поступається доходам жителів Німеччини. Найбільш помітна різниця спостерігається у розмірах мінімальних пенсій. Тож, коли німцям розповіли, скільки отримують українські пенсіонери, багато хто з них був шокований.

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Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
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