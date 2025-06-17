Пенсії для людей з інвалідністю — на які виплати розраховувати в липні

Людина тримає гроші. Фото: УНІАН

Люди з інвалідністю мають право на різні види фінансової підтримки від держави. Частину таких виплат було переглянуто й підвищено у березні цього року.

Про те, які пенсії отримуватимуть люди з інвалідністю у липні 2025 року, розповіли в Пенсійному фонді України.

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Розмір пенсійних виплат напряму залежить від встановленої групи інвалідності та визначається як відсоток від базової пенсії за віком. За даними Пенсійного фонду України, у 2025 році діють такі коефіцієнти:

І група інвалідності — 100% від пенсії за віком;

II група інвалідності — 90% пенсії за віком;

III група інвалідності — 50% від пенсії за віком.

Варто зазначити, що при обрахунку пенсії враховується не лише фактичний страховий стаж, а й період від дати встановлення інвалідності до моменту досягнення 60-річного віку.

Від чого залежить пенсія по інвалідності військовослужбовців

Пенсія по інвалідності також може призначатися у таких випадках:

якщо інвалідність настала під час служби;

якщо її встановлено не пізніше ніж через 3 місяці після звільнення з військової служби;

пізніше тримісячного терміну, якщо хвороба пов’язана з періодом служби.

Розмір таких пенсій розраховується залежно від причини інвалідності. Якщо інвалідність пов’язана з війною, встановлюються такі відсотки від грошового забезпечення:

І група — 100%, але не менше ніж 16 847 грн;

II група — 80%, але не менше ніж 13 822 грн;

III група — 60%, але не менше ніж 9 478 грн.

У випадку, коли інвалідність не є наслідком бойових дій, діють такі норми:

І група — 70% від грошового забезпечення;

II група — 60% від грошового забезпечення;

III група — 40% від грошового забезпечення.

Якщо інвалідність у людини виникла з дитинства і вона не має необхідного страхового стажу через неможливість працювати, пенсія по інвалідності не призначається. Проте така особа має право звернутися до органів соціального захисту для оформлення державної соціальної допомоги на основі інвалідності.

Раніше ми писали, що з 1 липня 2025 року в Україні стартує експериментальна програма базової соціальної допомоги, яка діятиме щонайменше до липня 2027-го. Максимальна сума виплат — 4 500 грн на людину.

Також ми розповідали, що окремі українці, що постраждали від війни, можуть отримати одноразову допомогу до 800 тис. грн. Це стосується тих, хто зазнав тяжких травм під час виконання службових завдань.