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Сколько будут получать люди с инвалидностью в июле — сумма выплат

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Дата публикации 17 июня 2025 11:10
Пенсии для людей с инвалидностью — на какие выплаты рассчитывать в июле
Человек держит деньги. Фото: УНИАН
Ключові моменти Сколько будут получать люди с инвалидностью в июле От чего зависит пенсия по инвалидности военнослужащих

Люди с инвалидностью имеют право на различные виды финансовой поддержки от государства. Часть таких выплат была пересмотрена и повышена в марте этого года.

О том, какие пенсии будут получать люди с инвалидностью в июле 2025 года, рассказали в Пенсионном фонде Украины.

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Сколько будут получать люди с инвалидностью в июле

Размер пенсионных выплат напрямую зависит от установленной группы инвалидности и определяется как процент от базовой пенсии по возрасту. По данным Пенсионного фонда Украины, в 2025 году действуют следующие коэффициенты:

  • I группа инвалидности — 100% от пенсии по возрасту;
  • II группа инвалидности — 90% пенсии по возрасту;
  • III группа инвалидности — 50% от пенсии по возрасту.

Стоит отметить, что при расчете пенсии учитывается не только фактический страховой стаж, но и период с даты установления инвалидности до момента достижения 60-летнего возраста.

От чего зависит пенсия по инвалидности военнослужащих

Пенсия по инвалидности также может назначаться в таких случаях:

  • если инвалидность наступила во время службы;
  • если она установлена не позднее чем через 3 месяца после увольнения с военной службы;
  • позже трехмесячного срока, если болезнь связана с периодом службы.

Размер таких пенсий рассчитывается в зависимости от причины инвалидности. Если инвалидность связана с войной, устанавливаются такие проценты от денежного обеспечения:

  • І группа — 100%, но не менее 16 847 грн;
  • II группа — 80%, но не менее 13 822 грн;
  • III группа — 60%, но не менее 9 478 грн.

В случае, когда инвалидность не является следствием боевых действий, действуют следующие нормы:

  • І группа — 70% от денежного обеспечения;
  • II группа — 60% от денежного обеспечения;
  • III группа — 40% от денежного обеспечения.

Если инвалидность у человека возникла с детства и он не имеет необходимого страхового стажа из-за невозможности работать, пенсия по инвалидности не назначается. Однако такое лицо имеет право обратиться в органы социальной защиты для оформления государственной социальной помощи на основе инвалидности.

Ранее мы писали, что с 1 июля 2025 года в Украине стартует экспериментальная программа базовой социальной помощи, которая будет действовать как минимум до июля 2027-го. Максимальная сумма выплат — 4 500 грн на человека.

Также мы рассказывали, что отдельные украинцы, пострадавшие от войны, могут получить единовременное пособие до 800 тыс. грн. Это касается тех, кто получил тяжелые травмы при выполнении служебных задач.

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Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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