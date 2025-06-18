Дополнительные деньги для пенсионеров — с какой справкой доплачивают почти 300 грн в 2025 году

Человек достает деньги из кошелька. Фото: УНИАН

Пожилые люди в Украине получают не только пенсионные выплаты, но и различные доплаты и надбавки. В частности граждане, которые имеют звание "Почетный донор Украины" или "Почетный донор СССР", могут ежемесячно получать дополнительные деньги.

О том, сколько доплачивают в 2025 году и как оформить надбавку, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

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Какой размер доплаты и кто может ее получать

В июне 2025 года размер этой доплаты составляет 292 гривны — это 10% от прожиточного минимума для взрослого человека (2 920 грн). Звание "Почетный донор Украины" присваивается тем, кто бесплатно сдал:

40 максимально разрешенных доз крови;

60 доз плазмы методом афереза;

40 доз клеток крови (эритроциты, тромбоциты, лейкоциты) - также методом афереза.

После выполнения этих условий донор получает соответствующее удостоверение и нагрудный знак. Доплата также предусмотрена для тех пенсионеров, кто ранее получил звание "Почетный донор СССР".

Как оформить надбавку в 2025 году

Чтобы получать доплату, нужно обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда с такими документами:

налоговый номер (РНУКПП);

заявление о назначении доплаты;

паспорт или другой документ, подтверждающий личность;

документы, подтверждающие звание почетного донора.

Надбавка назначается со дня обращения и начисляется ежемесячно вместе с основной пенсией. Она не облагается налогом. Оформить надбавку можно дистанционно — через электронный кабинет на сайте Пенсионного фонда Украины.

Ранее мы писали, что в Украине некоторые категории работников имеют возможность засчитывать один год трудовой деятельности во вредных или опасных условиях как два года страхового стажа. Это дает им преимущество при выходе на пенсию.

Также мы рассказывали, что уровень доходов граждан Украины существенно уступает доходам жителей Германии. Наиболее заметная разница наблюдается в размерах минимальных пенсий. Поэтому, когда немцам рассказали, сколько получают украинские пенсионеры, многие из них были шокированы.