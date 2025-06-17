Пенсія раніше 60 — у кого з українців кожен рік стажу множиться на два

Чоловік похилого віку на вулиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні деякі працівники мають право на подвоєння їх страхового стажу. Це означає, що один рік роботи у складних або шкідливих умовах рахується як два.

Про те, хто може отримати право на пенсію вдвічі швидше, пояснили в Пенсійному фонді України.

Реклама

Читайте також:

Хто з українців за роботу отримує вдвічі більше стажу

Таке правило стосується тих, хто працює в небезпечних або важких умовах. Зокрема, це:

моряки, які виходять у тривалі плавання;

учасники ліквідації аварій, катастроф або стихійних лих;

військові, які брали участь у бойових діях чи спецопераціях;

ті, хто працює під землею — у шахтах, тунелях, метро тощо;

медики, які працюють в інфекційних лікарнях або психіатричних установах;

працівники в районах із суворим кліматом — наприклад, на Крайній Півночі або в горах;

працівники, які мають справу з радіацією, вібрацією, сильним шумом або шкідливими хімікатами.

Проте, дійсно працівники за Списком №1 (переважно ті, чия робота пов’язана з високим ризиком — шахтарі, хіміки тощо) отримують 12 місяців стажу "у подарунок" за кожен відпрацьований рік. Але для решти — це правило діяло лише до 2004 року.

Також рік роботи на Крайній Півночі може рахуватись як півтора — але тільки до 1991 року. Робота в горах чи на флоті сьогодні зазвичай не дає подвійного стажу, якщо немає окремих винятків із радянських часів.

Як оформити дострокову пенсію

Щоб скористатися правом на достроковий вихід на пенсію, потрібно надати документи, які підтверджують роботу в особливих умовах. Це може бути трудова книжка або довідки з підприємств чи їхніх правонаступників.

Раніше ми писали, що певні категорії громадян України мають можливість достроково вийти на пенсію. Зокрема, це дозволено після досягнення 55-річного віку за умови наявності не менше 10 років трудового стажу на шкідливих або небезпечних виробництвах.

Також ми розповідали, що деякі українці можуть змінити тип пенсійного забезпечення — з пенсії за вислугу років на пенсію за віком. Такий перехід може бути вигідним, адже після цього — щомісячні виплати людини можуть зрости.