Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Пенсия раньше — кто из украинцев получает двойной стаж

Пенсия раньше — кто из украинцев получает двойной стаж

Ua en ru
Дата публикации 17 июня 2025 05:45
Пенсия раньше 60 — у кого из украинцев каждый год стажа умножается на два
Пожилой мужчина на улице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти Кто из украинцев за работу получает вдвое больше стажа Как оформить досрочную пенсию

В Украине некоторые работники имеют право на удвоение их страхового стажа. Это означает, что один год работы в сложных или вредных условиях считается как два.

О том, кто может получить право на пенсию вдвое быстрее, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Реклама
Читайте также:

Кто из украинцев за работу получает вдвое больше стажа

Такое правило касается тех, кто работает в опасных или тяжелых условиях. В частности, это:

  • моряки, которые выходят в длительные плавания;
  • участники ликвидации аварий, катастроф или стихийных бедствий;
  • военные, которые принимали участие в боевых действиях или спецоперациях;
  • те, кто работает под землей — в шахтах, тоннелях, метро и т.д;
  • медики, работающие в инфекционных больницах или психиатрических учреждениях;
  • работники в районах с суровым климатом — например, на Крайнем Севере или в горах;
  • работники, которые имеют дело с радиацией, вибрацией, сильным шумом или вредными химикатами.

Однако, действительно работники по Списку №1 (преимущественно те, чья работа связана с высоким риском — шахтеры, химики и т.д.) получают 12 месяцев стажа "в подарок" за каждый отработанный год. Но для других — это правило действовало только до 2004 года.

Также год работы на Крайнем Севере может считаться как полтора — но только до 1991 года. Работа в горах или на флоте сегодня обычно не дает двойного стажа, если нет отдельных исключений из советских времен.

Как оформить досрочную пенсию

Чтобы воспользоваться правом на досрочный выход на пенсию, нужно предоставить документы, подтверждающие работу в особых условиях. Это может быть трудовая книжка или справки с предприятий или их правопреемников.

Ранее мы писали, что определенные категории граждан Украины имеют возможность досрочно выйти на пенсию. В частности, это разрешено по достижении 55-летнего возраста при условии наличия не менее 10 лет трудового стажа на вредных или опасных производствах.

Также мы рассказывали, что некоторые украинцы могут изменить тип пенсионного обеспечения — с пенсии за выслугу лет на пенсию по возрасту. Такой переход может быть выгодным, ведь после этого — ежемесячные выплаты человека могут вырасти.

пенсионеры стаж Пенсионный Фонд пенсия трудовой стаж
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации