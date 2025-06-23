Пенсионное обеспечение украинцев за рубежом — как оформить выплаты в 2025

Пенсионер сидит на скамейке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Из-за войны много граждан Украины находится за рубежом. Некоторые из них получили право выйти на пенсию находясь уже за пределами страны. Однако возникает вопрос, как оформить выплаты и обязательно ли для этого возвращаться в Украину.

О том, могут ли пожилые люди оформить пенсию находясь за рубежом, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

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Условия назначения пенсии в 2025 году

Граждане Украины, которые из-за войны вынуждены были переехать за пределы страны, могут оформить пенсионные выплаты, не возвращаясь домой. Процесс оформления возможен в дистанционном режиме при условии наличия необходимых документов.

В 2025 году право на пенсионные выплаты имеют лица, достигшие определенного пенсионного возраста и имеющие соответствующий страховой стаж:

32 года — для тех, кто выходит на пенсию в 60 лет;

22 года — для 63 лет;

15 лет — для 65 лет.

Как оформить пенсию за рубежом

Чтобы подать заявление на пенсию, нужно воспользоваться порталом электронных услуг ПФУ, где оформление осуществляется онлайн. Для этого необходимо авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), дать согласие на получение информации дистанционно, выбрать вид пенсии, заполнить анкету и загрузить копии документов:

паспорта гражданина Украины;

идентификационного кода (ИНН);

трудовой книжки или других доказательств стажа работы;

дополнительных документов при необходимости.

Получается, что украинцы, которые находятся за границей, имеют полное право оформить пенсию дистанционно, не возвращаясь домой. Главное — иметь необходимый страховой стаж, достичь пенсионного возраста и подать все необходимые документы через электронный портал Пенсионного фонда.

Ранее мы писали, что после того, как лицу назначают пенсию по возрасту, ему выдается пенсионное удостоверение. Этот документ дает возможность пользоваться рядом социальных преимуществ.

Также мы рассказывали, что пенсионеры в Украине имеют право не только на базовые пенсионные выплаты, но и на дополнительные надбавки и денежные доплаты.