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Головна Економіка Догляд за пенсіонером — яку суму компенсують родичам у 2025

Догляд за пенсіонером — яку суму компенсують родичам у 2025

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Дата публікації: 20 червня 2025 05:45
Гроші за догляд за пенсіонером — хто та скільки може отримати у 2025
Жінка тримає гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Хто має право на грошову підтримку за догляд Доплати для громадян віком понад 80 років

Держава підтримує українців, які доглядають за родичами похилого віку, що потребують постійного нагляду. Закон дозволяє оформити щомісячну грошову допомогу. 

Про те, хто має право на виплати та як їх оформити у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Хто має право на грошову підтримку за догляд

Постановою Кабінету Міністрів України №859 визначено, що щомісячні виплати можуть отримати особи, які:

  • є родичем людини, яка потребує постійного догляду;
  • має медичний висновок про необхідність стороннього догляду;
  • проживає з нею в одному будинку і веде спільне господарство.

Щоб оформити виплату, потрібно звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду України. Із собою слід мати:

  • паспорт;
  • довідку про доходи;
  • ідентифікаційний код;
  • медичний документ, що підтверджує потребу в догляді.

Сума виплат залежить від доходу родини. Її розмір обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом (у 2025 році — 2 920 грн) та середнім доходом на одного члена сім’ї.

Доплати для громадян віком понад 80 років

Пенсіонери, яким виповнилося 80 років, автоматично отримують щомісячну доплату до пенсії у розмірі 570 гривень. Ця надбавка призначається лише тим, чия пенсія не перевищує 10 340,35 грн.

Крім того, самотні літні люди, які потребують догляду, можуть розраховувати на додаткову надбавку у розмірі 40% від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність. Наразі це становить 944 гривні.

Раніше ми писали, що після того, як людині призначають пенсію за віком, їй видається спеціальне пенсійне посвідчення. Цей документ надає можливість користуватися низкою соціальних пільг.

Також ми розповідали, що українські пенсіонери мають право не лише на основні пенсійні виплати, але й на додаткові фінансові надходження. Зокрема, громадяни, яким надано звання "Почесний донор України" чи "Почесний донор СРСР", можуть щомісяця отримувати доплату до своєї пенсії.

виплати пенсії гроші пенсіонери допомога
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
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