Деньги за уход за пенсионером — кто и сколько может получить в 2025 году

Женщина держит деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Государство поддерживает украинцев, которые ухаживают за пожилыми родственниками, нуждающимися в постоянном присмотре. Закон позволяет оформить ежемесячное денежное пособие.

О том, кто имеет право на выплаты и как их оформить в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Кто имеет право на денежную поддержку за уход

Постановлением Кабинета Министров Украины №859 определено, что ежемесячные выплаты могут получить лица, которые:

является родственником человека, который нуждается в постоянном уходе;

имеет медицинское заключение о необходимости постороннего ухода;

проживает с ним в одном доме и ведет совместное хозяйство.

Чтобы оформить выплату, нужно обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда Украины. С собой следует иметь:

паспорт;

справку о доходах;

идентификационный код;

медицинский документ, подтверждающий потребность в уходе.

Сумма выплат зависит от дохода семьи. Ее размер исчисляется как разница между прожиточным минимумом (в 2025 году — 2 920 грн) и средним доходом на одного члена семьи.

Доплаты для граждан старше 80 лет

Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, автоматически получают ежемесячную доплату к пенсии в размере 570 гривен. Эта надбавка назначается только тем, чья пенсия не превышает 10 340,35 грн.

Кроме того, одинокие пожилые люди, нуждающиеся в уходе, могут рассчитывать на дополнительную надбавку в размере 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Сейчас это составляет 944 гривны.

Ранее мы писали, что после того, как человеку назначают пенсию по возрасту, ему выдается специальное пенсионное удостоверение. Этот документ предоставляет возможность пользоваться рядом социальных льгот.

Также мы рассказывали, что украинские пенсионеры имеют право не только на основные пенсионные выплаты, но и на дополнительные финансовые поступления. В частности, граждане, которым присвоено звание "Почетный донор Украины" или "Почетный донор СССР", могут ежемесячно получать доплату к своей пенсии.