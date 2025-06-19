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Головна Економіка Головна пільга для українців 60+ — що економить багато грошей

Головна пільга для українців 60+ — що економить багато грошей

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Дата публікації: 19 червня 2025 05:45
Найвигідніша пільга для пенсіонерів — що справді дозволяє економити у 2025
Чоловік похилого віку на вулиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Звільнення від земельного податку Безплатна правова підтримка Безплатний проїзд

Після призначення пенсії за віком громадянин отримує спеціальне пенсійне посвідчення. Воно відкриває доступ до ряду соціальних пільг, завдяки яким людина може отримати деякі послуги безплатно або зі знижкою. 

Про те, яка пільга економить українським пенсіонерам найбільше грошей у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Звільнення від земельного податку

Громадяни пенсійного віку, а також інваліди I та II груп можуть не сплачувати податок на земельні ділянки в таких межах:

  • дачні ділянки — до 0,10 га;
  • земля під гараж — до 0,01 га;
  • для садівництва — до 0,12 га;
  • до 2 гектарів — для особистого селянського господарства;
  • у межах населених пунктів — до 0,25 га у селі, до 0,15 га в селищі, до 0,10 га в місті.

Може здатись, що можливість не платити цей податок допоможе заощадити найбільше грошей, але це не зовсім так. По-перше — він сплачується раз на рік, а не щомісяця. Окрім того, багато пенсіонерів мешкають в містах і взагалі не мають земельних ділянок, а тому не користуються цією пільгою.

Безплатна правова підтримка

Пенсіонери можуть скористатися безоплатною первинною правовою допомогою — отримати консультацію або допомогу у складанні юридичних документів (заяв, скарг тощо). Якщо пенсія становить не більше ніж 4 722 гривні, держава також забезпечує вторинну правову допомогу, включаючи представництво в суді.

Дійсно, послуги юристів — це не дешево. Однак обставини, коли людина потребує правової підтримки виникають не так і часто, а тому і заощадити на цьому багато не вдасться. 

Безплатний проїзд

Люди пенсійного віку мають право на безоплатне користування міським транспортом та приміськими маршрутами, зокрема автобусами, трамваями, тролейбусами та електричками. Щодо метро і маршруток, то умови можуть змінюватися залежно від рішення органів місцевого самоврядування — безплатний проїзд можливий лише за наявності додаткових пільг.

Вартість проїзду в громадському транспорті Києва наразі становить 8 гривень за одну поїздку. І хоча пенсіонери зазвичай не так заклопотані, як працюючі українці, необхідність кудись поїхати у них виникає доволі часто (в лікарню, на ринок, до родичів тощо). Інколи дістатись до потрібної точки одним транспортом не вдається, а тому доводиться пересідати з одного виду на інший.

Тобто витрати на проїзд в одну сторону і назад становитимуть 32 гривні, і це за умови, що людині більше нікуди не потрібно. Виходить, що пенсіонери, які щодня будуть користуватись двома видами транспорту, можуть заощаджувати майже 1 000 гривень щомісяця.

Виходить, що найбільше грошей пенсіонерам економить безплатний проїзд у транспорті, адже ця перевага доступна всім і використовується регулярно. Пільги на землю важливі, але актуальні не для всіх, а юридична допомога потрібна рідко, тож на дистанції заощаджень вона дає менше.

Раніше ми писали, що в Україні люди похилого віку можуть розраховувати не лише на пенсію, а й на додаткові виплати. Зокрема, почесні донори України та СРСР щомісяця отримують надбавки.

Також ми розповідали, що у Верховній Раді пропонують розв'язувати проблему з безплатним проїздом для ветеранів, яким часто відмовляють у пільзі. Відповідний законопроєкт уже підтримав профільний комітет.

транспорт пенсіонери економія пільги допомога пенсія
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
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