Самая выгодная льгота для пенсионеров — что действительно позволяет экономить в 2025

Пожилой мужчина на улице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

После назначения пенсии по возрасту гражданин получает специальное пенсионное удостоверение. Оно открывает доступ к ряду социальных льгот, благодаря которым человек может получить некоторые услуги бесплатно или со скидкой.

О том, какая льгота экономит украинским пенсионерам больше всего денег в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Освобождение от земельного налога

Граждане пенсионного возраста, а также инвалиды I и II групп могут не платить налог на земельные участки в таких пределах:

дачные участки — до 0,10 га;

земля под гараж — до 0,01 га;

для садоводства — до 0,12 га;

до 2 гектаров — для личного крестьянского хозяйства;

в пределах населенных пунктов — до 0,25 га в селе, до 0,15 га в поселке, до 0,10 га в городе.

Может показаться, что возможность не платить этот налог поможет сэкономить больше всего денег, но это не совсем так. Во-первых — он уплачивается раз в год, а не ежемесячно. Кроме того, многие пенсионеры живут в городах и вообще не имеют земельных участков, а потому не пользуются этой льготой.

Бесплатная правовая поддержка

Пенсионеры могут воспользоваться бесплатной первичной правовой помощью — получить консультацию или помощь в составлении юридических документов (заявлений, жалоб и т.д.). Если пенсия составляет не более 4 722 гривен, государство также обеспечивает вторичную правовую помощь, включая представительство в суде.

Действительно, услуги юристов — это не дешево. Однако обстоятельства, когда человек нуждается в правовой поддержке возникают не так и часто, а потому и сэкономить на этом много не удастся.

Бесплатный проезд

Люди пенсионного возраста имеют право на бесплатное пользование городским транспортом и пригородными маршрутами, в частности автобусами, трамваями, троллейбусами и электричками. Что касается метро и маршруток, то условия могут меняться в зависимости от решения органов местного самоуправления — бесплатный проезд возможен только при наличии дополнительных льгот.

Стоимость проезда в общественном транспорте Киева сейчас составляет 8 гривен за одну поездку. И хотя пенсионеры обычно не так озабочены, как работающие украинцы, необходимость куда-то поехать у них возникает довольно часто (в больницу, на рынок, к родственникам и т.д.). Иногда добраться до нужной точки одним транспортом не удается, а потому приходится пересаживаться с одного вида на другой.

То есть расходы на проезд в одну сторону и обратно составят 32 гривны, и это при условии, что человеку больше никуда не нужно. Выходит, что пенсионеры, которые ежедневно будут пользоваться двумя видами транспорта, могут экономить почти 1 000 гривен ежемесячно.

Получается, что больше всего денег пенсионерам экономит бесплатный проезд в транспорте, ведь это преимущество доступно всем и используется регулярно. Льготы на землю важны, но актуальны не для всех, а юридическая помощь нужна редко, поэтому на дистанции сбережений она дает меньше.

Ранее мы писали, что в Украине пожилые люди могут рассчитывать не только на пенсию, но и на дополнительные выплаты. В частности, почетные доноры Украины и СССР ежемесячно получают надбавки.

Также мы рассказывали, что в Верховной Раде предлагают решать проблему с бесплатным проездом для ветеранов, которым часто отказывают в льготе. Соответствующий законопроект уже поддержал профильный комитет.