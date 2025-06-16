В Україні хочуть змінити систему безплатного проїзду для ветеранів — деталі

Люди на зупинці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Народні депутати хочуть розв'язати проблему пільгового проїзду для ветеранів, коли з пільговиками поводяться негідно та відмовляють у безплатному проїзді у громадському транспорті. Відповідний законопроєкт профільний Комітет Верховної Ради України рекомендував взяти за основу.

Про це повідомив Рух "Чесно".

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"Метою законопроєкту є врегулювання питання надання пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг окремим категоріям громадян шляхом визначення порядку та розмірів їх надання, а також врегулювання питання щодо порядку надання безкоштовного електронного квитка", — зазначають автори ініціативи у пояснювальній записці.

Деталі законопроєкту

Нардепи пропонують відмовитися від паперових посвідчень і неузгоджених компенсацій та перейти до цифрової системи.

Згідно з ініціативою, кожен ветеран або інший пільговик отримає картку, якою зможе безконтактно розраховуватись за проїзд. Саме ця картка і стане підтвердженням права на пільгу.

Законопроєкт передбачає встановлення валідатора, однак його може замінити й інша автоматизована система оплати проїзду, яку можна встановити на мобільний телефон.

Також в документі йдеться про створення територіальних систем, які будуть забезпечувати безготівкову оплату проїзду та облік поїздок. Це допоможе зрозуміти реальну потребу у пільговому проїзді та закладати її у бюджет.

За словами першої заступниці міністра соцполітики Дарини Марчак, новий підхід дозволить уникнути ситуацій, коли ветеранам відмовляють у проїзді або ставляться до них зневажливо.

З новою системою для перевізника кожен пасажир з карткою буде рівноцінним — адже кошти надходитимуть гарантовано.

Водночас на місцях з’явиться більше можливостей для пріоритезації — громади зможуть самостійно визначати, які саме категорії пільговиків мають отримувати більше підтримки.

Проте, як зазначається в повідомленні Руху "Чесно", в Асоціації міст висловили занепокоєння, що через відсутність достатньої спроможності в деяких громадах пільга не буде надана.

Крім того, для органів місцевого самоврядування компенсація наявних збитків для перевізників є фінансовим тягарем, який лягає на місцеві бюджети без належної підтримки з боку держави.

Раніше ми писали, що в Україні планують збільшити штрафи для водіїв за відмову у безоплатному проїзді пільговим категоріям громадян.

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