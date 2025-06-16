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Главная Экономика Льготный проезд для ветеранов — в Украине хотят изменить систему

Льготный проезд для ветеранов — в Украине хотят изменить систему

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Дата публикации 16 июня 2025 19:10
В Украине хотят изменить систему бесплатного проезда для ветеранов — детали
Люди на остановке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ключові моменти Детали законопроекта

Народные депутаты хотят решить проблему льготного проезда для ветеранов, когда со льготниками обращаются недостойно и отказывают в бесплатном проезде в общественном транспорте. Соответствующий законопроект профильный Комитет Верховной Рады Украины рекомендовал принять за основу.

Об этом сообщило Движение "Честно".

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Речь идет о законопроекте №5651-2 относительно льгот по оплате проезда и некоторых других льгот,
 

"Целью законопроекта является урегулирование вопроса предоставления льгот по оплате проезда и некоторых других льгот отдельным категориям граждан путем определения порядка и размеров их предоставления, а также урегулирование вопроса о порядке предоставления бесплатного электронного билета", — отмечают авторы инициативы в пояснительной записке.

Детали законопроекта

Нардепы предлагают отказаться от бумажных удостоверений и несогласованных компенсаций и перейти к цифровой системе.

Согласно инициативе, каждый ветеран или другой льготник получит карточку, которой сможет бесконтактно рассчитываться за проезд. Именно эта карточка и станет подтверждением права на льготу.

Законопроект предусматривает установку валидатора, однако его может заменить и другая автоматизированная система оплаты проезда, которую можно установить на мобильный телефон.

Также в документе говорится о создании территориальных систем, которые будут обеспечивать безналичную оплату проезда и учет поездок. Это поможет понять реальную потребность в льготном проезде и закладывать ее в бюджет.

По словам первого заместителя министра соцполитики Дарьи Марчак, новый подход позволит избежать ситуаций, когда ветеранам отказывают в проезде или относятся к ним пренебрежительно.

С новой системой для перевозчика каждый пассажир с карточкой будет равноценным — ведь средства будут поступать гарантированно.

В то же время на местах появится больше возможностей для приоритезации — общины смогут самостоятельно определять, какие именно категории льготников должны получать больше поддержки.

Однако, как отмечается в сообщении Движения "Честно", в Ассоциации городов выразили обеспокоенность, что из-за отсутствия достаточной способности в некоторых общинах льгота не будет предоставлена.

Кроме того, для органов местного самоуправления компенсация имеющихся убытков для перевозчиков является финансовым бременем, которое ложится на местные бюджеты без должной поддержки со стороны государства.

Ранее мы писали, что в Украине планируют увеличить штрафы для водителей за отказ в бесплатном проезде льготным категориям граждан.

Также узнавайте, как действовать УБД, если его заставляют платить за проезд в общественном транспорте.

закон ветераны льготы УБД проезд
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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