Пенсії для людей з інвалідністю влітку — хто й скільки отримає

Людина тримає гроші. Фото: УНІАН

У березні 2025 року в Україні провели індексацію пенсій — це означає, що багато громадян, включно з людьми з інвалідністю, отримали підвищення виплат.

Про те, які виплати отримуватимуть люди з інвалідністю цього літа та чи можуть їх підвищити, розповіли в Федерації профспілок України.

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Як розраховується пенсія по інвалідності

У червні-серпні 2025 року додаткового підвищення пенсій не заплановано. Нові перерахунки можливі хіба що у випадку змін в законодавстві або за окремими рішеннями уряду.

Розмір пенсії для кожного визначається індивідуально — він залежить від середньої зарплати за останні 3 роки перед виходом на пенсію, страхового стажу та спеціального коефіцієнта. У 2025 році діють такі норми:

І група — 100% пенсії за віком;

II група — 90% пенсії за віком;

III група — 50% пенсії за віком.

Крім того, при розрахунку страхового стажу до нього додається час від встановлення інвалідності до досягнення людиною 60 років.

Які пенсії отримують військові з інвалідністю

Військовослужбовці можуть отримати пенсію по інвалідності, якщо вона настала під час служби, протягом 3 місяців після звільнення або пізніше, якщо хвороба виникла під час служби.

Суми залежать від причин інвалідності. Якщо вона настала внаслідок війни, людині виплачують:

І група — 100% грошового забезпечення;

II група — 80% грошового забезпечення;

III група — 60% грошового забезпечення.

У інших випадках суми менші:

І група — 70% грошового забезпечення;

II група — 60% грошового забезпечення;

III група — 40% грошового забезпечення.

Якщо людина отримала інвалідність з дитинства, не має достатнього стажу і не може працювати, пенсія їй не нараховується. Але така особа може отримувати державну соціальну допомогу — її оформлюють через органи соцзахисту.

Раніше ми писали, що з 1 січня в Україні почала діяти нова система, яка по-іншому оцінює щоденне функціонування людини. Відтепер саме вона визначає порядок встановлення інвалідності.

Також ми розповідали, що для багатьох людей з інвалідністю державна пенсія є важливим джерелом фінансової підтримки. Проте існують обставини, за яких розмір такої виплати можуть переглянути або взагалі припинити нарахування.