Пенсії для людей з інвалідністю влітку — хто й скільки отримає

Пенсії для людей з інвалідністю — чи зростуть виплати влітку
У березні 2025 року в Україні провели індексацію пенсій — це означає, що багато громадян, включно з людьми з інвалідністю, отримали підвищення виплат.
Про те, які виплати отримуватимуть люди з інвалідністю цього літа та чи можуть їх підвищити, розповіли в Федерації профспілок України.
Як розраховується пенсія по інвалідності
У червні-серпні 2025 року додаткового підвищення пенсій не заплановано. Нові перерахунки можливі хіба що у випадку змін в законодавстві або за окремими рішеннями уряду.
Розмір пенсії для кожного визначається індивідуально — він залежить від середньої зарплати за останні 3 роки перед виходом на пенсію, страхового стажу та спеціального коефіцієнта. У 2025 році діють такі норми:
- І група — 100% пенсії за віком;
- II група — 90% пенсії за віком;
- III група — 50% пенсії за віком.
Крім того, при розрахунку страхового стажу до нього додається час від встановлення інвалідності до досягнення людиною 60 років.
Які пенсії отримують військові з інвалідністю
Військовослужбовці можуть отримати пенсію по інвалідності, якщо вона настала під час служби, протягом 3 місяців після звільнення або пізніше, якщо хвороба виникла під час служби.
Суми залежать від причин інвалідності. Якщо вона настала внаслідок війни, людині виплачують:
- І група — 100% грошового забезпечення;
- II група — 80% грошового забезпечення;
- III група — 60% грошового забезпечення.
У інших випадках суми менші:
- І група — 70% грошового забезпечення;
- II група — 60% грошового забезпечення;
- III група — 40% грошового забезпечення.
Якщо людина отримала інвалідність з дитинства, не має достатнього стажу і не може працювати, пенсія їй не нараховується. Але така особа може отримувати державну соціальну допомогу — її оформлюють через органи соцзахисту.
Раніше ми писали, що з 1 січня в Україні почала діяти нова система, яка по-іншому оцінює щоденне функціонування людини. Відтепер саме вона визначає порядок встановлення інвалідності.
Також ми розповідали, що для багатьох людей з інвалідністю державна пенсія є важливим джерелом фінансової підтримки. Проте існують обставини, за яких розмір такої виплати можуть переглянути або взагалі припинити нарахування.
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