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Главная Экономика Пенсии для людей с инвалидностью — вырастут ли выплаты летом

Пенсии для людей с инвалидностью — вырастут ли выплаты летом

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Дата публикации 25 июня 2025 05:45
Пенсии для людей с инвалидностью летом — кто и сколько получит
Человек держит деньги. Фото: УНИАН
Ключові моменти Как рассчитывается пенсия по инвалидности Какие пенсии получают военные с инвалидностью

В марте 2025 года в Украине провели индексацию пенсий — это означает, что многие граждане, включая людей с инвалидностью, получили повышение выплат.

О том, какие выплаты будут получать люди с инвалидностью этим летом и могут ли их повысить, рассказали в Федерации профсоюзов Украины.

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Как рассчитывается пенсия по инвалидности

В июне-августе 2025 года дополнительного повышения пенсий не запланировано. Новые перерасчеты возможны разве что в случае изменений в законодательстве или по отдельным решениям правительства.

Размер пенсии для каждого определяется индивидуально — он зависит от средней зарплаты за последние 3 года перед выходом на пенсию, страхового стажа и специального коэффициента. В 2025 году действуют следующие нормы:

  • І группа — 100% пенсии по возрасту;
  • II группа — 90% пенсии по возрасту;
  • III группа — 50% пенсии по возрасту.

Кроме того, при расчете страхового стажа к нему добавляется время от установления инвалидности до достижения человеком 60 лет.

Какие пенсии получают военные с инвалидностью

Военнослужащие могут получить пенсию по инвалидности, если она наступила во время службы, в течение 3 месяцев после увольнения или позже, если болезнь возникла во время службы.

Суммы зависят от причин инвалидности. Если она наступила вследствие войны, человеку выплачивают:

  • І группа — 100% денежного обеспечения;
  • II группа — 80% денежного обеспечения;
  • III группа — 60% денежного обеспечения.

В остальных случаях суммы меньше:

  • І группа — 70% денежного обеспечения;
  • II группа — 60% денежного обеспечения;
  • III группа — 40% денежного обеспечения.

Если человек получил инвалидность с детства, не имеет достаточного стажа и не может работать, пенсия ему не начисляется. Но такое лицо может получать государственную социальную помощь — ее оформляют через органы соцзащиты.

Ранее мы писали, что с 1 января в Украине начала действовать новая система, которая по-другому оценивает ежедневное функционирование человека. Отныне именно она определяет порядок установления инвалидности.

Также мы рассказывали, что для многих людей с инвалидностью государственная пенсия является важным источником финансовой поддержки. Однако существуют обстоятельства, при которых размер такой выплаты могут пересмотреть или вообще прекратить начисление.

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Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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