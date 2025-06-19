Підтримка людей з інвалідністю — хто може залишитись без виплат у 2025

Жінка тримає гаманець. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Для багатьох людей з інвалідністю пенсійні виплати від держави — це важлива частиною підтримки. Однак є ситуації коли суму допомоги можуть змінити або навіть скасувати.

Про те, чому можуть скасувати виплати по інвалідності у 2025 році, пояснили на Урядовому порталі.

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Які виплати отримують люди з інвалідністю

Розмір пенсії визначається групою інвалідності та тривалістю страхового стажу. Допомога нараховується у відсотках від стандартної пенсії за віком:

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для першої групи — 100%;

для другої групи — 90%;

для третьої групи — 50%.

Якщо у людини немає страхового стажу, але є інвалідність, то їй призначається не пенсія, а соціальна допомога. Її розмір залежить від встановленої групи інвалідності та базується на прожитковому мінімумі для непрацездатних, який у 2025 році становить 2 361 гривню.

У випадках, коли інвалідність встановлюється на постійній основі, пенсійні виплати здійснюються безперервно. Проте не всі види інвалідності вважаються безстроковими. Відповідно, після завершення терміну дії інвалідності виплати можуть бути припинені.

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Коли виплати від держави можуть припинити

Соціальна допомога для людей з інвалідністю має низку додаткових обмежень. Вона не надається, якщо людина отримує інші види соціальної підтримки, офіційно працює або має джерело доходу. Також існують інші підстави для припинення виплат:

відсутність актуальних медичних документів;

невиконання рекомендацій лікарської комісії;

покращення стану здоров’я отримувача допомоги;

негативний висновок при повторному медичному огляді.

Максимальна сума соціальної допомоги не може перевищувати 3 028 гривень — це 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Раніше ми писали, що люди з інвалідністю мають можливість отримувати різноманітні види державної фінансової допомоги. У березні цього року деякі з цих виплат були переглянуті та збільшені.

Також ми розповідали, що частина українців, які постраждали внаслідок військової агресії Росії, має право на значну матеріальну підтримку з боку держави. Розмір одноразової компенсації може досягати 800 тисяч гривень.