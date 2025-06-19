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Главная Экономика Деньги для людей с инвалидностью — почему могут отменить выплаты

Деньги для людей с инвалидностью — почему могут отменить выплаты

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Дата публикации 19 июня 2025 15:15
Поддержка людей с инвалидностью — кто может остаться без выплат в 2025 году
Женщина держит кошелек. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти Какие выплаты получают люди с инвалидностью Когда выплаты от государства могут прекратить

Для многих людей с инвалидностью пенсионные выплаты от государства — это важная часть поддержки. Однако есть ситуации, когда сумму помощи могут изменить или даже отменить.

О том, почему могут отменить выплаты по инвалидности в 2025 году, объяснили на Правительственном портале.

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Какие выплаты получают люди с инвалидностью

Размер пенсии определяется группой инвалидности и продолжительностью страхового стажа. Помощь начисляется в процентах от стандартной пенсии по возрасту:

  • для первой группы — 100%;
  • для второй группы — 90%;
  • для третьей группы — 50%.

Если у человека нет страхового стажа, но есть инвалидность, то ему назначается не пенсия, а социальная помощь. Ее размер зависит от установленной группы инвалидности и базируется на прожиточном минимуме для нетрудоспособных, который в 2025 году составляет 2 361 гривну.

В случаях, когда инвалидность устанавливается на постоянной основе, пенсионные выплаты осуществляются непрерывно. Однако не все виды инвалидности считаются бессрочными. Соответственно, после завершения срока действия инвалидности выплаты могут быть прекращены.

Когда выплаты от государства могут прекратить

Социальная помощь для людей с инвалидностью имеет ряд дополнительных ограничений. Она не предоставляется, если человек получает другие виды социальной поддержки, официально работает или имеет источник дохода. Также существуют другие основания для прекращения выплат:

  • отсутствие актуальных медицинских документов;
  • невыполнение рекомендаций врачебной комиссии;
  • улучшение состояния здоровья получателя помощи;
  • отрицательное заключение при повторном медицинском осмотре.

Максимальная сумма социальной помощи не может превышать 3 028 гривен — это 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Ранее мы писали, что люди с инвалидностью имеют возможность получать различные виды государственной финансовой помощи. В марте этого года некоторые из этих выплат были пересмотрены и увеличены.

Также мы рассказывали, что часть украинцев, пострадавших в результате военной агрессии России, имеет право на значительную материальную поддержку со стороны государства. Размер единовременной компенсации может достигать 800 тысяч гривен.

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Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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