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Головна Економіка Зміни при встановленні інвалідності — що варто знати у 2025

Зміни при встановленні інвалідності — що варто знати у 2025

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Дата публікації: 23 червня 2025 17:12
В Україні оновили порядок встановлення інвалідності — як змінилась процедура у 2025
Жінка в інвалідному візку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Кому інвалідність встановлюють безстроково Кому інвалідність встановлюють на певний термін

З 1 січня в Україні запрацювала оновлена система оцінки щоденного функціонування людини. Вона змінила підхід до встановлення інвалідності.

Про те, як і на який термін тепер встановлюється інвалідність, пояснили фахівці Telegram-каналу "Ти ж Юрист".

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Кому інвалідність встановлюють безстроково

Безстрокову інвалідність тепер призначають людям із незворотними анатомічними вадами або постійними порушеннями функцій організму. Також її можуть отримати громадяни з інвалідністю І групи, якщо протягом останніх п’яти років проходили повторне медичне обстеження. 

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Безстрокову інвалідність надають і пенсіонерам за результатами повторної експертизи. Крім того, вона передбачена для військовослужбовців, які зазнали поранень унаслідок бойових дій, зокрема у випадках повної або часткової втрати рук чи ніг, а також у разі втрати іншого органа або повного порушення його функцій.

Кому інвалідність встановлюють на певний термін

Інвалідність на 5 років надається:

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  1. Людям із важким перебігом хронічних захворювань.
  2. Пацієнтам з онкологічними або онкогематологічними хворобами зі складним прогнозом.

Інвалідність строком на один-три роки надається тим, хто не підпадає під зазначені вище критерії. Якщо вперше встановлюється III група, то її дають на один рік. У випадку вперше встановленої II групи — на два роки. 

Під час повторного медичного огляду будь-якої групи інвалідність можуть призначити на термін від одного до трьох років, залежно від стану здоров’я людини.

Раніше ми писали, що для людей з інвалідністю пенсія часто є ключовим джерелом підтримки, але її можуть зменшити або скасувати за певних умов.

Також ми розповідали, що в Україні роботодавці зобов’язані працевлаштовувати людей з інвалідністю. За порушення цієї норми передбачено штраф. Через специфіку розрахунку працівників уникнути покарання доволі складно.

інвалідність пільги допомога особа з інвалідністю соціальний захист
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
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