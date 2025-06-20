Великий штраф для роботодавців — як уникнути поширеної помилки у 2025 році

Гроші в руках. Фото: Unsplash

В Україні існує норма щодо обов’язкового працевлаштування осіб з інвалідністю. Виконувати її повинні комерційні підприємства, бюджетні установи і навіть звичайні ФОПи. За ігнорування вимоги роботодавцям загрожує немаленький штраф. Що цікаво, через особливість розрахунку середньооблікової кількості штатних працівників натрапити на санкцію дуже просто.

Сайт Новини.LIVE розповідає, який штраф за відсутність осіб з інвалідністю у штаті.

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Який норматив робочих місць

В законі "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" є стаття 19, якою встановили норматив для всіх роботодавців щодо кількості місць у штаті для осіб з інвалідністю:

мінімум одне — якщо на підприємстві працюють від 8 до 25 осіб;

4% середньооблікової кількості штатних працівників — якщо чисельність підлеглих перевищує 25 осіб.

Аби правильно розрахувати середньооблікову кількість за рік, потрібно визначити цей показник за кожний місяць окремо, сумувати і поділити на 12, а отриманий результат округлити до цілого числа.

Наприклад, з січня по травень офіційно працювали 7 людей, але з 1 червня працевлаштували ще одного. І до кінця року чисельність штату становила 8 осіб. Тоді показник середньооблікової кількості дорівнює: (7 осіб х 5 місяців + 8 осіб х 7 місяців) / 12 = 8 осіб. Виходить, норматив — 1 особа з інвалідністю.

Штраф для роботодавців

Якщо невчасно прийняти на роботу особу з інвалідністю (в другій половині року), то розрахунок середньооблікової кількості штатних працівників з інвалідністю на рік дорівнюватиме нулю. І норматив не буде виконаний, попри фактичне працевлаштування людини. Дуже просто помилитися в обчисленнях і натрапити на штрафну санкцію.

Розмір фінансового стягнення за невиконання вимоги дорівнює:

половині середньої річної зарплати — якщо на підприємстві від 8 до 15 працівників;

повній середній річній зарплаті — якщо на підприємстві понад 15 людей.

Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю визначає підприємства і ФОПів, які не виконали норму з працевлаштування, автоматично нараховуючи штрафні санкції. За невчасну сплату буде пеня — 120% річних від облікової ставки Національного банку. Може дійти до звернення в суд і накладання стягнення на майно роботодавця.

Що ще варто знати українцям

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