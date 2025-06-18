Робота в Польщі — у яких галузях найбільше вакансій

Люди на вулиці у Варшаві. Фото: Pexels

За даними Департаменту економіки та фінансів Університету інформаційних технологій та менеджменту в Жешуві та Офісу інвестицій та економічних циклів (BIEC), у Польщі зберігається високий попит на спеціалістів у багатьох галузях. Однак в окремих сферах дефіцит кадрів почав зростати.

Про те, яких фахівців шукають польські роботодавці, розповіло видання inPoland.

Реклама

Читайте також:

У яких сферах побільшало вакансій

Згідно з результатами досліджень, спостерігається помітне зростання попиту на робітників фізичної праці, у тому числі в будівництві. Крім того, багато вакансій є у сферах:

туризму;

освіти;

охорони здоров'я.

Останніми місяцями також зріс попит на представників професій, що вимагають точних наук або інженерної освіти, в тому числі IT-професії.

Найбільше нових вакансій з’явилося у сферах нерухомості, закупівлі та маркетингу. Скоротився попит на графічних дизайнерів, працівників кол-центру та спеціалістів з управління персоналом.

Водночас незмінною залишається ситуація у професіях, пов’язаних із соціальними та юридичними науками, а також у сфері послуг.

У яких регіонах Польщі шукають працівників

Аналітики зазначили, що у травні 2025 року відчутно зросла кількість нових оголошень про роботу в трьох воєводствах Польщі:

Підляському;

Люблінському;

Свентокшиському.

При цьому найбільше зниження кількості вакансій зафіксовано в Любуському, Поморському та Шльонському воєводствах.

На які професії зростатиме попит у Польщі

Найбільший дефіцит, прогнозований для всієї Польщі, за даними міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal, виникне в групі професій, пов’язаних із застосуванням фізичної сили. До них, зокрема, входять:

покрівельники;

водії;

комірники;

слюсарі;

монтажники;

машиністи землерийної техніки;

будівельники;

зварювальники.

На думку головного аналітика агенції Юрія Григоренка, дефіцит таких спеціалістів виникає через те, що кандидати не задоволені умовами праці. Крім того, це фізично важкий характер роботи, часто робота в складних і мінливих погодних умовах, тривалий робочий день, а у випадку водіїв — відрядження, а також вкрай незадовільний рівень оплати праці. До того ж війна в Україні спричинила ще більший попит на чоловічі вакансії через неможливість виїзду чоловіків за кордон.

Раніше ми писали про новий документ, який може знадобитися багатьом українцям у Польщі.

Також дізнавайтеся, коли та на скільки можуть підвищити мінімальну зарплату в Польщі.