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Головна Ринок праці Робота в Польщі — на яких фахівців “полюють” роботодавці

Робота в Польщі — на яких фахівців “полюють” роботодавці

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Дата публікації: 18 червня 2025 12:02
Робота в Польщі — у яких галузях найбільше вакансій
Люди на вулиці у Варшаві. Фото: Pexels
Ключові моменти У яких сферах побільшало вакансій У яких регіонах Польщі шукають працівників На які професії зростатиме попит у Польщі

За даними Департаменту економіки та фінансів Університету інформаційних технологій та менеджменту в Жешуві та Офісу інвестицій та економічних циклів (BIEC), у Польщі зберігається високий попит на спеціалістів у багатьох галузях. Однак в окремих сферах дефіцит кадрів почав зростати.

Про те, яких фахівців шукають польські роботодавці, розповіло видання inPoland.

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У яких сферах побільшало вакансій

Згідно з результатами досліджень, спостерігається помітне зростання попиту на робітників фізичної праці, у тому числі в будівництві. Крім того, багато вакансій є у сферах:

  • туризму;
  • освіти;
  • охорони здоров'я. 

Останніми місяцями також зріс попит на представників професій, що вимагають точних наук або інженерної освіти, в тому числі IT-професії.

Найбільше нових вакансій з’явилося у сферах нерухомості, закупівлі та маркетингу. Скоротився попит на графічних дизайнерів, працівників кол-центру та спеціалістів з управління персоналом.

Водночас незмінною залишається ситуація у професіях, пов’язаних із соціальними та юридичними науками, а також у сфері послуг.

У яких регіонах Польщі шукають працівників

Аналітики зазначили, що у травні 2025 року відчутно зросла кількість нових оголошень про роботу в трьох воєводствах Польщі:

  • Підляському;
  • Люблінському;
  • Свентокшиському.

При цьому найбільше зниження кількості вакансій зафіксовано в Любуському, Поморському та Шльонському воєводствах.

На які професії зростатиме попит у Польщі

Найбільший дефіцит, прогнозований для всієї Польщі, за даними міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal, виникне в групі професій, пов’язаних із застосуванням фізичної сили. До них, зокрема, входять: 

  • покрівельники; 
  • водії;
  • комірники;
  • слюсарі;
  • монтажники; 
  • машиністи землерийної техніки;
  • будівельники;
  • зварювальники.

На думку головного аналітика агенції Юрія Григоренка, дефіцит таких спеціалістів виникає через те, що кандидати не задоволені умовами праці. Крім того, це фізично важкий характер роботи, часто робота в складних і мінливих погодних умовах, тривалий робочий день, а у випадку водіїв — відрядження, а також вкрай незадовільний рівень оплати праці. До того ж війна в Україні спричинила ще більший попит на чоловічі вакансії через неможливість виїзду чоловіків за кордон.

Раніше ми писали про новий документ, який може знадобитися багатьом українцям у Польщі.

Також дізнавайтеся, коли та на скільки можуть підвищити мінімальну зарплату в Польщі. 

Польща робота вакансії українці в Польщі працевлаштування
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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