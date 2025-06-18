Робота в Польщі — у яких галузях найбільше вакансій

Робота в Польщі — на яких фахівців “полюють” роботодавці
За даними Департаменту економіки та фінансів Університету інформаційних технологій та менеджменту в Жешуві та Офісу інвестицій та економічних циклів (BIEC), у Польщі зберігається високий попит на спеціалістів у багатьох галузях. Однак в окремих сферах дефіцит кадрів почав зростати.
Про те, яких фахівців шукають польські роботодавці, розповіло видання inPoland.
У яких сферах побільшало вакансій
Згідно з результатами досліджень, спостерігається помітне зростання попиту на робітників фізичної праці, у тому числі в будівництві. Крім того, багато вакансій є у сферах:
- туризму;
- освіти;
- охорони здоров'я.
Останніми місяцями також зріс попит на представників професій, що вимагають точних наук або інженерної освіти, в тому числі IT-професії.
Найбільше нових вакансій з’явилося у сферах нерухомості, закупівлі та маркетингу. Скоротився попит на графічних дизайнерів, працівників кол-центру та спеціалістів з управління персоналом.
Водночас незмінною залишається ситуація у професіях, пов’язаних із соціальними та юридичними науками, а також у сфері послуг.
У яких регіонах Польщі шукають працівників
Аналітики зазначили, що у травні 2025 року відчутно зросла кількість нових оголошень про роботу в трьох воєводствах Польщі:
- Підляському;
- Люблінському;
- Свентокшиському.
При цьому найбільше зниження кількості вакансій зафіксовано в Любуському, Поморському та Шльонському воєводствах.
На які професії зростатиме попит у Польщі
Найбільший дефіцит, прогнозований для всієї Польщі, за даними міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal, виникне в групі професій, пов’язаних із застосуванням фізичної сили. До них, зокрема, входять:
- покрівельники;
- водії;
- комірники;
- слюсарі;
- монтажники;
- машиністи землерийної техніки;
- будівельники;
- зварювальники.
На думку головного аналітика агенції Юрія Григоренка, дефіцит таких спеціалістів виникає через те, що кандидати не задоволені умовами праці. Крім того, це фізично важкий характер роботи, часто робота в складних і мінливих погодних умовах, тривалий робочий день, а у випадку водіїв — відрядження, а також вкрай незадовільний рівень оплати праці. До того ж війна в Україні спричинила ще більший попит на чоловічі вакансії через неможливість виїзду чоловіків за кордон.
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