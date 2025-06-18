Работа в Польше — в каких отраслях больше всего вакансий

Люди на улице в Варшаве. Фото: Pexels

По данным Департамента экономики и финансов Университета информационных технологий и менеджмента в Жешуве и Офиса инвестиций и экономических циклов (BIEC), в Польше сохраняется высокий спрос на специалистов во многих отраслях. Однако в отдельных сферах дефицит кадров начал расти.

О том, каких специалистов ищут польские работодатели, рассказало издание inPoland.

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В каких сферах стало больше вакансий

Согласно результатам исследований, наблюдается заметный рост спроса на рабочих физического труда, в том числе в строительстве. Кроме того, много вакансий есть в сферах:

туризма;

образования;

здравоохранения.

В последние месяцы также вырос спрос на представителей профессий, требующих точных наук или инженерного образования, в том числе IT-профессии.

Больше всего новых вакансий появилось в сферах недвижимости, закупок и маркетинга. Сократился спрос на графических дизайнеров, работников колл-центра и специалистов по управлению персоналом.

В то же время неизменной остается ситуация в профессиях, связанных с социальными и юридическими науками, а также в сфере услуг.

В каких регионах Польши ищут работников

Аналитики отметили, что в мае 2025 года ощутимо возросло количество новых объявлений о работе в трех воеводствах Польши:

Подляском;

Люблинском;

Свентокшиском.

При этом наибольшее снижение количества вакансий зафиксировано в Любушском, Поморском и Шленском воеводствах.

На какие профессии будет расти спрос в Польше

Наибольший дефицит, прогнозируемый для всей Польши, по данным международного агентства по трудоустройству Gremi Personal, возникнет в группе профессий, связанных с применением физической силы. К ним, в частности, входят:

кровельщики;

водители;

кладовщики;

слесари;

монтажники;

машинисты землеройной техники;

строители;

сварщики.

По мнению главного аналитика агентства Юрия Григоренко, дефицит таких специалистов возникает из-за того, что кандидаты не удовлетворены условиями труда. Кроме того, это физически тяжелый характер работы, часто работа в сложных и переменчивых погодных условиях, длительный рабочий день, а в случае водителей — командировки, а также крайне неудовлетворительный уровень оплаты труда. К тому же война в Украине вызвала еще больший спрос на мужские вакансии из-за невозможности выезда мужчин за границу.

Ранее мы писали о новом документе, который может понадобиться многим украинцам в Польше.

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