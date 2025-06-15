Кадровий дефіцит на ринку праці — яких працівників не вистачає вже зараз

Людина тримає в руках гроші. Фото: УНІАН

У 2025 році українцям у деяких регіонах пропонують зарплати у 90 тис. гривень через відсутність кваліфікованих працівників на ринку праці. Наприклад, у Харкові роботодавцям дуже потрібні фрезерувальники, токарі та інженери.

Про це сказав президент Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак в коментарі Українському радіо.

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За словами Олександра Чумака, харківські промислові підприємства продовжують працювати в умовах війни, однак через знищення інфраструктури від роботи щодня відмовляються по 200 людей. Попри це, машинобудування, легка промисловість, аграрна сфера та IT усе ще є опорними галузями. Зараз суттєва затребуваність є у фахівцях, які можуть відновлювати та будувати військову техніку.

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"Потрібні робітники інструментальних спеціальностей — фрезерувальники, токарі, працівники машинобудування. Є вакансія фрезерувальника на 90 тисяч гривень, і ми не можемо знайти людину", — розповів Олександр Чумак.

Він додав, що через мобілізацію, масовий виїзд людей та бойові дії дефіцит кадрів у деяких регіонах перевищує позначку у 75%, а підприємства не можуть набрати людей на критично важливі вакансії.

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Перспективна робота — які професії варто обрати абітурієнтам

Водночас абітурієнтам, які зараз визначаються із майбутньою професією, експерт радить обирати технічні та інженерні професії — на таких фахівців завжди є попит.

"Світ бачить, що ми здатні створювати ефективні інженерні рішення навіть у гаражі. Це відкриває нову еру для українських фахівців", – зауважив він.

Раніше ми писали, кому з українців пропонують бронювання від мобілізації та зарплату у 100 тис. гривень. Влаштуватися можна як на повний, так і на неповний робочий день. Дізнавайтесь також, яким кандидатам роботодавці не запропонують роботу.