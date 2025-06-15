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Главная Рынок труда Зарплаты свыше 90 тыс. грн — кого из украинцев ждут работодатели

Зарплаты свыше 90 тыс. грн — кого из украинцев ждут работодатели

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Дата публикации 15 июня 2025 18:41
Кадровый дефицит на рынке труда — каких работников не хватает уже сейчас
Человек держит в руках деньги. Фото: УНИАН
Ключові моменти Работа в Украине — какие специалисты нужны работодателям в Харькове Перспективная работа — какие профессии стоит выбрать абитуриентам

В 2025 году украинцам в некоторых регионах предлагают зарплаты в 90 тыс. гривен из-за отсутствия квалифицированных работников на рынке труда. Например, в Харькове работодателям очень нужны фрезеровщики, токари и инженеры.

Об этом сказал президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак в комментарии Украинскому радио.

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Работа в Украине — какие специалисты нужны работодателям в Харькове

По словам Александра Чумака, харьковские промышленные предприятия продолжают работать в условиях войны, однако из-за уничтожения инфраструктуры от работы ежедневно отказываются по 200 человек. Несмотря на это, машиностроение, легкая промышленность, аграрная сфера и IT все еще являются опорными отраслями. Сейчас существенная востребованность есть в специалистах, которые могут восстанавливать и строить военную технику.

"Нужны рабочие инструментальных специальностей — фрезеровщики, токари, работники машиностроения. Есть вакансия фрезеровщика на 90 тысяч гривен, и мы не можем найти человека", — рассказал Александр Чумак.

Он добавил, что из-за мобилизации, массового выезда людей и боевых действий дефицит кадров в некоторых регионах превышает отметку в 75%, а предприятия не могут набрать людей на критически важные вакансии.

Перспективная работа — какие профессии стоит выбрать абитуриентам

В то же время абитуриентам, которые сейчас определяются с будущей профессией, эксперт советует выбирать технические и инженерные профессии — на таких специалистов всегда есть спрос.

"Мир видит, что мы способны создавать эффективные инженерные решения даже в гараже. Это открывает новую эру для украинских специалистов", — отметил он.

Ранее мы писали, кому из украинцев предлагают бронирование от мобилизации и зарплату в 100 тыс. гривен. Устроиться можно как на полный, так и на неполный рабочий день. Узнавайте также, каким кандидатам работодатели не предложат работу.

зарплаты работа рынок труда кризис война в Украине
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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