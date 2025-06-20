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Главная Экономика Штраф за невыполнение нормы — за что наказывают работодателей

Штраф за невыполнение нормы — за что наказывают работодателей

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Дата публикации 20 июня 2025 17:12
Большой штраф для работодателей — как избежать распространенной ошибки в 2025 году
Деньги в руках. Фото: Unsplash
Ключові моменти Что еще нужно знать украинцам Какой норматив рабочих мест Штраф для работодателей

В Украине существует норма об обязательном трудоустройстве лиц с инвалидностью. Выполнять ее должны коммерческие предприятия, бюджетные учреждения и даже обычные ФЛП. За игнорирование требования работодателям грозит немаленький штраф. Что интересно, из-за особенности расчета среднеучетного количества штатных сотрудников нарваться на санкцию очень просто.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какой штраф за отсутствие лиц с инвалидностью в штате.

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Какой норматив рабочих мест

В законе "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине" есть статья 19, которой установили норматив для всех работодателей по количеству мест в штате для лиц с инвалидностью:

  • минимум одно — если на предприятии работают от 8 до 25 человек;
  • 4% среднеучетного количества штатных сотрудников — если численность подчиненных превышает 25 человек.

Чтобы правильно рассчитать среднеучетное количество за год, нужно определить этот показатель за каждый месяц отдельно, суммировать и разделить на 12, а полученный результат округлить до целого числа.

Например, с января по май официально работали 7 человек, но с 1 июня трудоустроили ещё одного. И к концу года численность штата составляла 8 человек. Тогда показатель среднеучетного количества равен: (7 человек х 5 месяцев + 8 человек х 7 месяцев) / 12 = 8 человек. Получается, норматив — 1 человек с инвалидностью.

Штраф для работодателей

Если не вовремя принять на работу человека с инвалидностью (во второй половине года), то расчет среднеучетного количества штатных работников с инвалидностью на год будет равен нулю. И норматив не будет выполнен, несмотря на фактическое трудоустройство человека. Очень просто ошибиться в вычислениях и нарваться на штрафную санкцию.

Размер финансового взыскания за невыполнение требования равен:

  • половине средней годовой зарплаты — если на предприятии от 8 до 15 сотрудников;
  • полной средней годовой зарплате — если на предприятии более 15 человек.

Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью определяет предприятия и ФЛП, которые не выполнили норму по трудоустройству, автоматически начисляя штрафные санкции. За несвоевременную уплату будет пеня — 120% годовых от учетной ставки Национального банка. Может дойти до обращения в суд и наложения взыскания на имущество работодателя.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Польше растет дефицит кадров в строительстве, туризме, образовании и медицине. Плюс увеличилось количество вакансий в сфере ИТ, маркетинга, недвижимости и закупок.

Также мы писали, что сотрудников и работодателей могут оштрафовать на сумму до 6 800 грн за моббинг. Травля и унижение коллеги влечет за собой административную ответственность, виновникам даже грозит увольнение.

работа штрафы лицо с инвалидностью работодатели трудоустройство
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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