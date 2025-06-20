Большой штраф для работодателей — как избежать распространенной ошибки в 2025 году

Штраф за невыполнение нормы — за что наказывают работодателей
В Украине существует норма об обязательном трудоустройстве лиц с инвалидностью. Выполнять ее должны коммерческие предприятия, бюджетные учреждения и даже обычные ФЛП. За игнорирование требования работодателям грозит немаленький штраф. Что интересно, из-за особенности расчета среднеучетного количества штатных сотрудников нарваться на санкцию очень просто.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какой штраф за отсутствие лиц с инвалидностью в штате.
Какой норматив рабочих мест
В законе "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине" есть статья 19, которой установили норматив для всех работодателей по количеству мест в штате для лиц с инвалидностью:
- минимум одно — если на предприятии работают от 8 до 25 человек;
- 4% среднеучетного количества штатных сотрудников — если численность подчиненных превышает 25 человек.
Чтобы правильно рассчитать среднеучетное количество за год, нужно определить этот показатель за каждый месяц отдельно, суммировать и разделить на 12, а полученный результат округлить до целого числа.
Например, с января по май официально работали 7 человек, но с 1 июня трудоустроили ещё одного. И к концу года численность штата составляла 8 человек. Тогда показатель среднеучетного количества равен: (7 человек х 5 месяцев + 8 человек х 7 месяцев) / 12 = 8 человек. Получается, норматив — 1 человек с инвалидностью.
Штраф для работодателей
Если не вовремя принять на работу человека с инвалидностью (во второй половине года), то расчет среднеучетного количества штатных работников с инвалидностью на год будет равен нулю. И норматив не будет выполнен, несмотря на фактическое трудоустройство человека. Очень просто ошибиться в вычислениях и нарваться на штрафную санкцию.
Размер финансового взыскания за невыполнение требования равен:
- половине средней годовой зарплаты — если на предприятии от 8 до 15 сотрудников;
- полной средней годовой зарплате — если на предприятии более 15 человек.
Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью определяет предприятия и ФЛП, которые не выполнили норму по трудоустройству, автоматически начисляя штрафные санкции. За несвоевременную уплату будет пеня — 120% годовых от учетной ставки Национального банка. Может дойти до обращения в суд и наложения взыскания на имущество работодателя.
Что еще нужно знать украинцам
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