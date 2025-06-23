В Украине обновили порядок установления инвалидности — как изменилась процедура в 2025

Изменения при установлении инвалидности — что стоит знать в 2025
С 1 января в Украине заработала обновленная система оценки ежедневного функционирования человека. Она изменила подход к установлению инвалидности.
О том, как и на какой срок теперь устанавливается инвалидность, объяснили специалисты Telegram-канала "Ты же Юрист".
Кому инвалидность устанавливают бессрочно
Бессрочную инвалидность теперь назначают людям с необратимыми анатомическими недостатками или постоянными нарушениями функций организма. Также ее могут получить граждане с инвалидностью І группы, если в течение последних пяти лет проходили повторное медицинское обследование.
Бессрочную инвалидность предоставляют и пенсионерам по результатам повторной экспертизы. Кроме того, она предусмотрена для военнослужащих, получивших ранения в результате боевых действий, в частности в случаях полной или частичной потери рук или ног, а также в случае потери другого органа или полного нарушения его функций.
Кому инвалидность устанавливают на определенный срок
Инвалидность на 5 лет предоставляется:
- Людям с тяжелым течением хронических заболеваний.
- Пациентам с онкологическими или онкогематологическими болезнями со сложным прогнозом.
Инвалидность сроком на один-три года предоставляется тем, кто не подпадает под указанные выше критерии. Если впервые устанавливается III группа, то ее дают на один год. В случае впервые установленной II группы — на два года.
При повторном медицинском осмотре любой группы инвалидность могут назначить на срок от одного до трех лет, в зависимости от состояния здоровья человека.
Ранее мы писали, что для людей с инвалидностью пенсия часто является ключевым источником поддержки, но ее могут уменьшить или отменить при определенных условиях.
Также мы рассказывали, что в Украине работодатели обязаны трудоустраивать людей с инвалидностью. За нарушение этой нормы предусмотрен штраф. Из-за специфики расчета работников избежать наказания довольно сложно.
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