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Главная Экономика Изменения при установлении инвалидности — что стоит знать в 2025

Изменения при установлении инвалидности — что стоит знать в 2025

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 17:12
В Украине обновили порядок установления инвалидности — как изменилась процедура в 2025
Женщина в инвалидной коляске. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти Кому инвалидность устанавливают бессрочно Кому инвалидность устанавливают на определенный срок

С 1 января в Украине заработала обновленная система оценки ежедневного функционирования человека. Она изменила подход к установлению инвалидности.

О том, как и на какой срок теперь устанавливается инвалидность, объяснили специалисты Telegram-канала "Ты же Юрист".

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Кому инвалидность устанавливают бессрочно

Бессрочную инвалидность теперь назначают людям с необратимыми анатомическими недостатками или постоянными нарушениями функций организма. Также ее могут получить граждане с инвалидностью І группы, если в течение последних пяти лет проходили повторное медицинское обследование.

Бессрочную инвалидность предоставляют и пенсионерам по результатам повторной экспертизы. Кроме того, она предусмотрена для военнослужащих, получивших ранения в результате боевых действий, в частности в случаях полной или частичной потери рук или ног, а также в случае потери другого органа или полного нарушения его функций.

Кому инвалидность устанавливают на определенный срок

Инвалидность на 5 лет предоставляется:

  1. Людям с тяжелым течением хронических заболеваний.
  2. Пациентам с онкологическими или онкогематологическими болезнями со сложным прогнозом.

Инвалидность сроком на один-три года предоставляется тем, кто не подпадает под указанные выше критерии. Если впервые устанавливается III группа, то ее дают на один год. В случае впервые установленной II группы — на два года.

При повторном медицинском осмотре любой группы инвалидность могут назначить на срок от одного до трех лет, в зависимости от состояния здоровья человека.

Ранее мы писали, что для людей с инвалидностью пенсия часто является ключевым источником поддержки, но ее могут уменьшить или отменить при определенных условиях.

Также мы рассказывали, что в Украине работодатели обязаны трудоустраивать людей с инвалидностью. За нарушение этой нормы предусмотрен штраф. Из-за специфики расчета работников избежать наказания довольно сложно.

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Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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