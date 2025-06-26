Минимальные пенсии в Украине — кому и на сколько повысят выплаты в июле

Женщина достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В июле некоторым украинцам пересчитают пенсии. Это касается тех пенсионеров, которые достигли соответствующего возраста и имеют полный страховой стаж — 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

О том, кому и насколько повысят выплаты в июле, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

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У кого вырастет пенсия в июле

Если в июле вам исполняется 65 лет и вы имеете необходимый стаж, ваша минимальная пенсия должна составлять не менее 3 758 гривен. Если сейчас вы получаете, скажем, 3 500 гривен — пенсия должна быть повышена.

Перерасчет осуществляется в соответствии с постановлением Кабмина №209, которое предусматривает новые размеры минимальных выплат для разных категорий пенсионеров:

65+ лет, полный стаж, не работают: выплаты повысят с 3 370 грн до 3 758 грн (+388 грн);

80+ лет, полный стаж: сумма вырастет с 3 370 грн до 3 758 грн (+388 грн);

70-80 лет, полный стаж: выплаты увеличат с 3 240 грн до 3 613 грн (+373 грн);

До 70 лет, полный стаж или инвалидность I группы: с 2 980 грн до 3 323 грн (+343 грн);

Другие неработающие пенсионеры: с 2 725 грн до 3 038 грн (+313 грн).

Если человеку 70+ лет, но он не имеет полного стажа, доплата рассчитывается пропорционально имеющемуся стажу, но исходя из базовой суммы — 3 613 грн. Минимальная пенсия для людей в возрасте 75-80 лет со стажем не менее 25/20 лет (мужчины/женщины), тоже не может быть меньше 3 613 грн.

Кому еще могут повысить выплаты

Также предусмотрены ежемесячные доплаты для людей старше 70 лет, если их пенсия меньше 10 340,35 грн:

до 300 грн — для 70-75 лет;

до 456 грн — для возраста 75-80 лет;

до 570 грн — для пенсионеров 80+ лет.

Стоит также отметить, что средняя пенсия в Украине сейчас составляет около 6 300 гривен. Если не учитывать "специальные" пенсии (например, судей или прокуроров), средний размер — чуть больше 6 000 грн. Самые высокие выплаты имеют судьи — более 108 тысяч гривен в месяц.

Ранее мы писали, что в марте 2025 года в Украине состоялась очередная индексация пенсий, в результате которой многие граждане, в том числе и люди с инвалидностью, получили увеличение выплат.

Также мы рассказывали, что в связи с военными событиями многие украинцы сейчас живут за границей. Некоторые из них достигли пенсионного возраста уже за пределами Украины. В такой ситуации возникает важный вопрос: как можно оформить пенсию, находясь за границей.