Грошова допомога українцям, які доглядають за пенсіонерами — як оформити

Люди похилого віку з гаджетами. Фото: Freepik

В Україні громадяни, які опікуються літніми родичами, що потребують сторонньої допомоги, можуть отримати фінансову підтримку від держави. Виплати нараховуються щомісячно в однаковому розмірі.

Що потрібно для оформлення грошової допомоги, розповіло видання "На пенсії".

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Кому належать виплати

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №859, на грошову допомогу за догляд за пенсіонерами мають право громадяни, які:

є родичами особи, яка потребує постійного нагляду;

проживають разом з нею та ведуть спільне господарство;

мають відповідний медичний висновок, що підтверджує необхідність постійного стороннього догляду за цією особою.

Таким чином право на виплати мають діти або онуки пенсіонера, а також інші родичі, за умови, що вони фактично забезпечують догляд.

Який розмір допомоги за догляд

Сума грошової допомоги за догляд за пенсіонером визначається індивідуально та розраховується як різниця між прожитковим мінімумом (2 920 гривень у 2025 році) та середнім місячним доходом сім’ї, поділеним на кількість її членів.

Як оформити грошову допомогу

Щоб отримувати виплати, необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду України за місцем проживання й надати:

заяву про призначення допомоги;

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код (РНОКПП);

довідки про доходи всіх членів сім’ї;

медичний висновок про те, що пенсіонер потребує постійної сторонньої опіки.

У разі позитивного рішення виплати надходитимуть щомісяця на особистий рахунок заявника.

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