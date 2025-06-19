Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Рецепти АрхівВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціУкраїнаКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeІндустріїНовини дняМетеоТехнологіїАвтоСвятаСпортВійськова економікаНерухомістьЕкономікаФінансиПсихологіяІнвестиціїАрміяМедцентрДімКіноМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Виплати за догляд за пенсіонером — як оформити у червні

Виплати за догляд за пенсіонером — як оформити у червні

Ua en ru
Дата публікації: 19 червня 2025 18:15
Грошова допомога українцям, які доглядають за пенсіонерами — як оформити
Люди похилого віку з гаджетами. Фото: Freepik
Ключові моменти Кому належать виплати Який розмір допомоги за догляд Як оформити грошову допомогу

В Україні громадяни, які опікуються літніми родичами, що потребують сторонньої допомоги, можуть отримати фінансову підтримку від держави. Виплати нараховуються щомісячно в однаковому розмірі.

Що потрібно для оформлення грошової допомоги, розповіло видання "На пенсії".

Реклама
Читайте також:

Кому належать виплати 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №859, на грошову допомогу за догляд за пенсіонерами мають право громадяни, які:

  • є родичами особи, яка потребує постійного нагляду;
  • проживають разом з нею та ведуть спільне господарство;
  • мають відповідний медичний висновок, що підтверджує необхідність постійного стороннього догляду за цією особою.

Таким чином право на виплати мають діти або онуки пенсіонера, а також інші родичі, за умови, що вони фактично забезпечують догляд.

Який розмір допомоги за догляд

Сума грошової допомоги за догляд за пенсіонером визначається індивідуально та розраховується як різниця між прожитковим мінімумом (2 920 гривень у 2025 році) та середнім місячним доходом сім’ї, поділеним на кількість її членів.

Як оформити грошову допомогу

Щоб отримувати виплати, необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду України за місцем проживання й надати:

  • заяву про призначення допомоги;
  • паспорт громадянина України;
  • ідентифікаційний код (РНОКПП);
  • довідки про доходи всіх членів сім’ї;
  • медичний висновок про те, що пенсіонер потребує постійної сторонньої опіки.

У разі позитивного рішення виплати надходитимуть щомісяця на особистий рахунок заявника.

Раніше ми писали, хто може отримати аліменти від держави.

Також дізнавайтеся, хто з пенсіонерів має право на доплату у 40%. 

виплати пенсії фінансова допомога пенсіонери грошова допомога
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації