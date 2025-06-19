Денежная помощь украинцам, которые ухаживают за пенсионерами — как оформить

Выплаты по уходу за пенсионером — как оформить в июне
В Украине граждане, которые опекают пожилых родственников, нуждающихся в посторонней помощи, могут получить финансовую поддержку от государства. Выплаты начисляются ежемесячно в одинаковом размере.
Что нужно для оформления денежной помощи, рассказало издание "На пенсии".
Кому полагаются выплаты
Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №859, на денежную помощь по уходу за пенсионерами имеют право граждане, которые:
- являются родственниками лица, нуждающегося в постоянном присмотре;
- проживают вместе с ним и ведут совместное хозяйство;
- имеют соответствующее медицинское заключение, подтверждающее необходимость постоянного постороннего ухода за этим лицом.
Таким образом право на выплаты имеют дети или внуки пенсионера, а также другие родственники, при условии, что они фактически обеспечивают уход.
Какой размер пособия по уходу
Сумма денежной помощи по уходу за пенсионером определяется индивидуально и рассчитывается как разница между прожиточным минимумом (2 920 гривен в 2025 году) и средним месячным доходом семьи, разделенным на количество ее членов.
Как оформить денежную помощь
Чтобы получать выплаты, необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда Украины по месту жительства и предоставить:
- заявление о назначении пособия;
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный код (РНОКПП);
- справки о доходах всех членов семьи;
- медицинское заключение о том, что пенсионер нуждается в постоянной посторонней опеке.
В случае положительного решения выплаты будут поступать ежемесячно на личный счет заявителя.
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