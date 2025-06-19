Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Рецепты АрхивВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаУкраинаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeИндустрииНовости дняМетеоТехнологииАвтоПраздникиСпортВоенная экономикаНедвижимостьЭкономикаФинансыПсихологияИнвестицииАрмияМедцентрДомКиноМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Выплаты по уходу за пенсионером — как оформить в июне

Выплаты по уходу за пенсионером — как оформить в июне

Ua en ru
Дата публикации 19 июня 2025 18:15
Денежная помощь украинцам, которые ухаживают за пенсионерами — как оформить
Пожилые люди с гаджетами. Фото: Freepik
Ключові моменти Кому полагаются выплаты Какой размер пособия по уходу Как оформить денежную помощь

В Украине граждане, которые опекают пожилых родственников, нуждающихся в посторонней помощи, могут получить финансовую поддержку от государства. Выплаты начисляются ежемесячно в одинаковом размере.

Что нужно для оформления денежной помощи, рассказало издание "На пенсии".

Реклама
Читайте также:

Кому полагаются выплаты

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №859, на денежную помощь по уходу за пенсионерами имеют право граждане, которые:

  • являются родственниками лица, нуждающегося в постоянном присмотре;
  • проживают вместе с ним и ведут совместное хозяйство;
  • имеют соответствующее медицинское заключение, подтверждающее необходимость постоянного постороннего ухода за этим лицом.

Таким образом право на выплаты имеют дети или внуки пенсионера, а также другие родственники, при условии, что они фактически обеспечивают уход.

Какой размер пособия по уходу

Сумма денежной помощи по уходу за пенсионером определяется индивидуально и рассчитывается как разница между прожиточным минимумом (2 920 гривен в 2025 году) и средним месячным доходом семьи, разделенным на количество ее членов.

Как оформить денежную помощь

Чтобы получать выплаты, необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда Украины по месту жительства и предоставить:

  • заявление о назначении пособия;
  • паспорт гражданина Украины;
  • идентификационный код (РНОКПП);
  • справки о доходах всех членов семьи;
  • медицинское заключение о том, что пенсионер нуждается в постоянной посторонней опеке.

В случае положительного решения выплаты будут поступать ежемесячно на личный счет заявителя.

Ранее мы писали, кто может получить алименты от государства.

Также узнавайте, кто из пенсионеров имеет право на доплату в 40%.

выплаты пенсии финансовая помощь пенсионеры денежная помощь
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации