Скорочення штату — чи можна достроково вийти на пенсію

Жінка за ноутбуком. Фото: Freepik

Складні економічні умови, в яких Україна опинилася через повномасштабну війну, змушують деякий бізнес закриватися або суттєво скорочувати штат. Внаслідок цього багато громадян втрачають роботу, а знайти нову дуже складно, особливо тим людям, яким до пенсії залишилось зовсім небагато часу.

Чи може достроково вийти на пенсію людина, яку звільнено з роботи через скорочення штату, пояснили у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Запорізькій області.

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У ПФУ наголосили, що особи, яких звільнили з роботи з ініціативи роботодавця у зв'язку зі змінами в організації праці, мають право на дострокову пенсію за віком, якщо на день звільнення їм залишалося не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України № 1058 "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Умови дострокового виходу на пенсію

Щоб особа могла скористатися правом дострокового оформлення пенсії, має бути виконана низка умов, передбачених частиною першою статті 49 Закону України від 05.07.2012 № 5067-VІ "Про зайнятість населення".

Зокрема це:

наявність необхідного страхового стажу;

реєстрація в центрі зайнятості протягом 30 днів після звільнення;

відсутність роботи, яка підходить для цієї людини, протягом 7 днів з моменту реєстрації в Державній службі зайнятості.

Якщо така робота відсутня, зареєстрований безробітний подає до центру зайнятості заяву про отримання клопотання до Пенсійного фонду України та про припинення реєстрації в центрі зайнятості.

Раніше ми писали, що деяким українським пенсіонерам потрібно буде повернути частину з нарахованої пенсійної виплати у 2025 році. При цьому, якщо це не зробити добровільно, то стягнення відбудеться через суд.

Також дізнавайтеся, як громадянам, які виїхали за кордон через повномасштабну війну, оформити пенсії без необхідності повертатися додому.