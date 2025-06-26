Сокращение штата — можно ли досрочно выйти на пенсию

Женщина за ноутбуком. Фото: Freepik

Сложные экономические условия, в которых Украина оказалась из-за полномасштабной войны, заставляют некоторый бизнес закрываться или существенно сокращать штат. Вследствие этого многие граждане теряют работу, а найти новую очень сложно, особенно тем людям, которым до пенсии осталось совсем немного времени.

Может ли досрочно выйти на пенсию человек, который уволен с работы из-за сокращения штата, объяснили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Запорожской области.

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Кто может выйти на пенсию досрочно

В ПФУ отметили, что лица, которых уволили с работы по инициативе работодателя в связи с изменениями в организации труда, имеют право на досрочную пенсию по возрасту, если на день увольнения им оставалось не более полутора лет до достижения пенсионного возраста, установленного статьей 26 Закона Украины № 1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Условия досрочного выхода на пенсию

Чтобы лицо могло воспользоваться правом досрочного оформления пенсии, должен быть выполнен ряд условий, предусмотренных частью первой статьи 49 Закона Украины от 05.07.2012 № 5067-ѴІ "О занятости населения".

В частности это:

наличие необходимого страхового стажа;

регистрация в центре занятости в течение 30 дней после увольнения;

отсутствие работы, которая подходит для этого человека, в течение 7 дней с момента регистрации в Государственной службе занятости.

Если такая работа отсутствует, зарегистрированный безработный подает в центр занятости заявление о получении ходатайства в Пенсионный фонд Украины и о прекращении регистрации в центре занятости.

Ранее мы писали, что некоторым украинским пенсионерам нужно будет вернуть часть из начисленной пенсионной выплаты в 2025 году. При этом, если это не сделать добровольно, то взыскание произойдет через суд.

Также узнавайте, как гражданам, которые выехали за границу из-за полномасштабной войны, оформить пенсии без необходимости возвращаться домой.