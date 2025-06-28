С пенсии удержат 75% — кому поступает лишь четверть положенной суммы выплат

Две пожилые женщины сидят на скамейке. Фото: УНИАН

В Украине существуют ситуации, когда пенсионеру выплачивают не всю назначенную сумму. Это предусмотрено законодательством и касается лишь нескольких категорий пожилых людей.

О том, у кого и почему могут удерживать часть пенсии в 2025 году, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

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Если пенсионер живет в специальном учреждении (например, интернате или доме престарелых), ему выплачивают только 25% от общей суммы пенсии.

В случае, если у такого пенсионера есть нетрудоспособные родственники на содержании, еще до 50% пенсии может быть направлено на их поддержку. К таким членам семьи относятся:

дети, которые учатся на дневной форме — до 23 лет;

дети до 18 лет, а также старшие дети, которые стали инвалидами до совершеннолетия;

муж или жена, а также родители — если они являются людьми с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;

для детей-сирот — до 23 лет, даже если они не учатся.

Чтобы часть пенсии передали иждивенцам, нужно заявление от пенсионера или его опекуна, а также документы в подтверждение. Пенсионный фонд перечислит средства на указанные банковские счета или по почте.

Если иждивенцев несколько, между ними поровну делят 50% пенсии. Часть, оставшуюся после выплат, можно по желанию пенсионера направить заведению для улучшения условий проживания.

Какие пенсии получают осужденные

Граждане, отбывающие наказание, имеют право на пенсию — по возрасту, по инвалидности или потере кормильца. Все начисления идут на счет учреждения, где они находятся.

При этом не менее 50% пенсии зачисляется на личный счет осужденного. Часть пенсии государство может использовать для покрытия расходов на содержание человека в тюрьме (кроме еды, одежды и других базовых потребностей).

Ранее мы писали, что в июле некоторые категории украинских пенсионеров получат повышенные выплаты. Это касается граждан, которые достигли пенсионного возраста и имеют необходимый полный страховой стаж: не менее 30 лет для женщин и 35 — для мужчин.

Также мы рассказывали, что граждане, которые были уволены с работы из-за изменений в условиях или организации производственного процесса по инициативе работодателя, могут претендовать на досрочный выход на пенсию. Главное, чтобы на момент увольнения им оставалось не более 18 месяцев до установленного возраста для выхода на пенсию.