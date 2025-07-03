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Главная Экономика Пенсии в Украине — какие минимальные и максимальные суммы в июле

Пенсии в Украине — какие минимальные и максимальные суммы в июле

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 05:45
Минимальные и максимальные пенсии в 2025 году - кто и сколько получит в июле
Женщина держит деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Для многих пожилых людей даже небольшое повышение пенсии очень важно, ведь их выплаты часто остаются не слишком высокими. Поэтому важно знать, как формируются минимальные и максимальные пенсии в Украине и каких изменений стоит ожидать.

О том, какими будут минимальные и максимальные пенсии в Украине в июне 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Какой размер минимальной пенсии в 2025 году

Последнее повышение пенсий произошло 1 марта 2025 года. С тех пор новых изменений не было и в ближайшее время не планируется. По данным Пенсионного фонда Тернопольской области, минимальные пенсии для людей с полным стажем сейчас такие:

  • 3 758 грн — для пенсионеров от 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж (30 лет для женщин, 35 — для мужчин);
  • 3 758 грн — для пенсионеров от 80 лет с минимальным стажем 20 лет (женщины) и 25 лет (мужчины);
  • 3 613 грн — для пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет с полным стажем;
  • 3 323 грн — для пенсионеров до 70 лет с полным стажем и для людей с инвалидностью I группы;
  • 3 038 грн — для других неработающих пенсионеров без учета возраста и стажа.

При этом минимальная выплата, которую могут получать украинцы пожилого возраста, не может быть меньше 2 361 грн — это размер прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Кто получает максимальную пенсию и какой ее размер в 2025 году

Что касается максимальных пенсий, то их получают только отдельные категории украинцев:

  • ученые;
  • депутаты;
  • государственные служащие;
  • работники местного самоуправления.

Максимальная пенсия не может превышать 10-кратный прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц (сейчас — это 2 361 грн), то есть месячная выплата не может быть больше 23 610 грн.

Ранее мы писали, что до 2011 года женщины в Украине могли выходить на пенсию в возрасте 55 лет, а мужчины — в 60 лет. Однако со временем пенсионный возраст для женщин постепенно вырос и начиная с 2021 года они имеют право выходить на пенсию на тех же условиях, что и мужчины.

Также мы рассказывали, что показатель замещения зарплаты пенсионными выплатами является ключевым для оценки уровня жизни пожилых людей. Оптимально, чтобы размер пенсии составлял не менее 40% от средней заработной платы. Однако в Украине этот показатель значительно ниже.

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Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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