Льготный проезд в транспорте — где у пенсионеров могут требовать оплату

Пожилая женщина заходит в троллейбус. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украина предоставляет пенсионерам ряд социальных преимуществ, которые облегчают их повседневную жизнь и помогают сэкономить средства. В частности льготы распространяются на пользование общественным транспортом, но не на все его виды.

О том, в каком транспорте пожилым людям придется оплачивать проезд в июле 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Где пенсионеры могут ездить бесплатно

Согласно постановлению Кабмина от 17 мая 1993 года, люди пенсионного возраста имеют право бесплатно пользоваться транспортом общего пользования. Это касается:

трамваев;

троллейбусов;

городских автобусов;

пригородных электричек (с 2025 года — по всей стране, независимо от прописки).

Чтобы воспользоваться льготой, нужно показать пенсионное удостоверение. В транспорте с электронной системой контроля нужно иметь льготный электронный билет — он выдается бесплатно.

Где за проезд придется платить

Льгота не распространяется на такие виды транспорта:

такси;

междугородние поезда;

электрички, курсирующие на большие расстояния.

Что касается маршрутных такси в пределах населенных пунктов, то условия проезда для пенсионеров устанавливают местные советы. Информацию о льготах можно узнать непосредственно в салоне маршрутки или на сайтах городских и сельских советов.

Ранее мы писали, что пожилые люди нередко становятся мишенью для мошенников. Аферисты пользуются их доверчивостью, физической уязвимостью и потребностью в заботе. Чтобы не попасть в ловушку, важно знать самые типичные способы обмана и избегать их.

Также мы рассказывали, что потеря родного человека — это не только глубокая душевная боль, но и существенные расходы. В 2025 году государство предусмотрело финансовую помощь на погребение для отдельных категорий граждан.