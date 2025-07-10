Льготный проезд в транспорте — где у пенсионеров могут требовать оплату

Правила проезда в транспорте — где пенсионеры не имеют льгот
Украина предоставляет пенсионерам ряд социальных преимуществ, которые облегчают их повседневную жизнь и помогают сэкономить средства. В частности льготы распространяются на пользование общественным транспортом, но не на все его виды.
О том, в каком транспорте пожилым людям придется оплачивать проезд в июле 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.
Где пенсионеры могут ездить бесплатно
Согласно постановлению Кабмина от 17 мая 1993 года, люди пенсионного возраста имеют право бесплатно пользоваться транспортом общего пользования. Это касается:
- трамваев;
- троллейбусов;
- городских автобусов;
- пригородных электричек (с 2025 года — по всей стране, независимо от прописки).
Чтобы воспользоваться льготой, нужно показать пенсионное удостоверение. В транспорте с электронной системой контроля нужно иметь льготный электронный билет — он выдается бесплатно.
Где за проезд придется платить
Льгота не распространяется на такие виды транспорта:
- такси;
- междугородние поезда;
- электрички, курсирующие на большие расстояния.
Что касается маршрутных такси в пределах населенных пунктов, то условия проезда для пенсионеров устанавливают местные советы. Информацию о льготах можно узнать непосредственно в салоне маршрутки или на сайтах городских и сельских советов.
Ранее мы писали, что пожилые люди нередко становятся мишенью для мошенников. Аферисты пользуются их доверчивостью, физической уязвимостью и потребностью в заботе. Чтобы не попасть в ловушку, важно знать самые типичные способы обмана и избегать их.
Также мы рассказывали, что потеря родного человека — это не только глубокая душевная боль, но и существенные расходы. В 2025 году государство предусмотрело финансовую помощь на погребение для отдельных категорий граждан.
Читайте Новини.LIVE!