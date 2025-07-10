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Правила проезда в транспорте — где пенсионеры не имеют льгот

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 19:10
Льготный проезд в транспорте — где у пенсионеров могут требовать оплату
Пожилая женщина заходит в троллейбус. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украина предоставляет пенсионерам ряд социальных преимуществ, которые облегчают их повседневную жизнь и помогают сэкономить средства. В частности льготы распространяются на пользование общественным транспортом, но не на все его виды.

О том, в каком транспорте пожилым людям придется оплачивать проезд в июле 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Где пенсионеры могут ездить бесплатно
Согласно постановлению Кабмина от 17 мая 1993 года, люди пенсионного возраста имеют право бесплатно пользоваться транспортом общего пользования. Это касается:

  • трамваев;
  • троллейбусов;
  • городских автобусов;
  • пригородных электричек (с 2025 года — по всей стране, независимо от прописки).

Чтобы воспользоваться льготой, нужно показать пенсионное удостоверение. В транспорте с электронной системой контроля нужно иметь льготный электронный билет — он выдается бесплатно.

Где за проезд придется платить

Льгота не распространяется на такие виды транспорта:

  • такси;
  • междугородние поезда;
  • электрички, курсирующие на большие расстояния.

Что касается маршрутных такси в пределах населенных пунктов, то условия проезда для пенсионеров устанавливают местные советы. Информацию о льготах можно узнать непосредственно в салоне маршрутки или на сайтах городских и сельских советов.

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Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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