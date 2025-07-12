Не залишайте тварин напризволяще — який штраф загрожує у липні 2025

Штраф до 6 000 грн — за що можуть покарати власників тварин
В Україні часто фіксують випадки, коли домашніх улюбленців залишають у зачинених автомобілях під прямим сонцем. Згідно з чинним законодавством, за жорстоке поводження з тваринами, включаючи залишення їх у небезпечних умовах, передбачена адміністративна й, навіть, кримінальна відповідальність.
Про це нагадав виконувач обов’язків директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Сергій Сабуров.
"У ці спекотні літні дні хочу нагадати власникам тварин не залишати своїх домашніх улюбленців у замкнених авто. Адже вже за лічені хвилини температура салону навіть у затінку може критично підвищитись, що становить серйозну загрозу для життя тварин. У більшості з них терморегуляція відбувається завдяки пришвидшеному диханню. Однак у задушливому, розпеченому просторі ця здатність суттєво знижується, що призводить до перегріву організму, зневодненню та навіть загибелі", — зазначив він.
Які штрафи загрожують власникам тварин
Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, залишення домашнього улюбленця напризволяще тягне за собою накладання штрафу на власників у розмірі від 3 400 до 5 950 грн із конфіскацією тварини, якщо перебування у власника становить загрозу для її життя або здоров’я.
Якщо такі дії призвели до каліцтва або загибелі тварини, відповідно до Кримінального Кодексу України, передбачено обмеження волі на строк від 1 до 3 років або позбавлення волі на строк 2–3 роки з конфіскацією тварини.
У Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА наголосили, що у столичних парках і скверах облаштовані портативні поїлки для домашніх та безпритульних тварин. Вони функціонуватимуть у спекотні дні орієнтовно до кінця жовтня.
Раніше ми писали, що в Україні розробили правила перевезення тварин в автобусах.
Також дізнавайтеся, які породи собак вважаються небезпечними й скільки доведеться заплатити за порушення вимог вигулу.
Читайте Новини.LIVE!