Не залишайте тварин напризволяще — який штраф загрожує у липні 2025

Собака у вікні авто. Фото: Freepik

В Україні часто фіксують випадки, коли домашніх улюбленців залишають у зачинених автомобілях під прямим сонцем. Згідно з чинним законодавством, за жорстоке поводження з тваринами, включаючи залишення їх у небезпечних умовах, передбачена адміністративна й, навіть, кримінальна відповідальність.

Про це нагадав виконувач обов’язків директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Сергій Сабуров.

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"У ці спекотні літні дні хочу нагадати власникам тварин не залишати своїх домашніх улюбленців у замкнених авто. Адже вже за лічені хвилини температура салону навіть у затінку може критично підвищитись, що становить серйозну загрозу для життя тварин. У більшості з них терморегуляція відбувається завдяки пришвидшеному диханню. Однак у задушливому, розпеченому просторі ця здатність суттєво знижується, що призводить до перегріву організму, зневодненню та навіть загибелі", — зазначив він.

Які штрафи загрожують власникам тварин

Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, залишення домашнього улюбленця напризволяще тягне за собою накладання штрафу на власників у розмірі від 3 400 до 5 950 грн із конфіскацією тварини, якщо перебування у власника становить загрозу для її життя або здоров’я.

Якщо такі дії призвели до каліцтва або загибелі тварини, відповідно до Кримінального Кодексу України, передбачено обмеження волі на строк від 1 до 3 років або позбавлення волі на строк 2–3 роки з конфіскацією тварини.

У Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА наголосили, що у столичних парках і скверах облаштовані портативні поїлки для домашніх та безпритульних тварин. Вони функціонуватимуть у спекотні дні орієнтовно до кінця жовтня.

Раніше ми писали, що в Україні розробили правила перевезення тварин в автобусах.

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