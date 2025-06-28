Небезпечні породи — яких собак заборонено вигулювати без намордника і повідця

Собака породи акіта-іну. Фото: Pexels

Деякі породи собак входять у перелік небезпечних. Власники тварин зобов’язані вигулювати їх виключно в наморднику та на повідцю, інакше загрожують серйозні штрафи.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які породи собак вважають небезпечними і скільки доведеться віддати за порушення вимог вигулу.

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Які собаки у списку небезпечних

Перелік небезпечних порід затвердили постановою Кабінету Міністрів № 1164 від 10 листопада 2021 року. Їх вважають схильними до агресивної поведінки, а господарі зобов'язані укласти договір обов'язкового страхування або відповідальності за шкоду, потенційно заподіяну іншим людям.

Список включає такі породи собак:

вівчарка атласька;

собака айнський;

акбаш;

акіта-іну;

акіта американський;

бандог американський;

бергамаско (вівчарка бергамська);

брохольмер датський;

був’є арденський і фланерський;

бульдог;

бульмастиф;

бультер’єр англійський;

бурбуль південноафриканський;

вівчар картський;

вівчарка;

вовкодав ірландський;

гампр;

доберман;

дог аргентинський та канарський;

кангал;

кане-корсо;

као де кастро лаборейро;

као де сера де астрела (португальський пастуший собака);

марема (вівчарка маремо-абруцька);

мастиф;

московська сторожова;

перо де преса канаріо (собака канарський);

піт-бультер’єр американський;

рафейру дуалінтежу (собака португальський сторожовий);

ріджбек родезійський і тайський;

ротвейлер;

тер’єр американський стафордширський;

тоза-іну (собака японський бійцівський).

Також небезпечними вважаються метиси всіх зазначених порід. Господарі цих тварин несуть відповідальність за них. Вони повинні забезпечити безпеку людей, їх майна та інших чотирилапих, коли вигулюють собаку на вулиці.

Як можуть покарати за прогулянку

Згідно зі статтею 154 Кодексу про адміністративні правопорушення, заборонено вигулювати у громадських місцях собак, внесених у Перелік небезпечних, без повідця і намордника. Це вважається порушенням правил утримання домашніх улюбленців. Власникам загрожує фінансова санкція в розмірі від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 340 грн).

Посадовців оштрафують на 20-50 неоподатковуваних мінімумів (340-850 грн). За повторне порушення протягом року доведеться заплатити більше: від 340 до 510 грн — фізичним особам, від 510 до 1 020 грн — посадовцям.

А заподіяння шкоди здоров’ю людини чи її майну внаслідок нападу тварини тягне штраф у розмірі 1 700-3 400 грн (для фізичних осіб) і 3 400-5 100 грн (для посадових осіб).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, дуже часто власники квартир відмовляють в оренді українцям, які мають домашніх тварин. Близько 88% опитаних звертають увагу на наявність собаки чи кота, коли обирають орендаря. Навіть діти менше турбують власників житла (86%).

Також ми писали, скільки заробляють кінологи у Збройних силах України. За навчання собак різним навичкам платять від 21 000 до 121 000 грн. Це розмір доходу військових кінологів, які служать у польових умовах, на кордонах чи в зонах бойових дій.